Поляки будут искать газ в Украине, чтобы укрепить энергобезопасность Европы

Киев и Варшава углубляют взаимовыгодное сотрудничество в газовой сфере, поэтому группа "Нафтогаз" и Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA подписали меморандум о взаимопонимании, в котором идет речь о сотрудничестве по добыче газа в западном регионе Украины на границе с Польшей.

Об этом идет речь в сообщении украинской компании.

Главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер заявил: "Мы сможем достичь взаимовыгодной синергии, что будет способствовать реализации стратегической цели "Нафтогаза" – наращиванию добычи газа для достижения энергетической независимости Украины в течение 10 лет" .

В течение многих лет PGNiG использовала анализ трехмерных сейсмических изображений при проектировании бурения, что позволило ей обнаружить месторождения газа в польском Подкарпатье. Поэтому компания надеется, что использование этих технологий в Украине может принести аналогичные результаты.

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"Потенциальное сотрудничество обеих компаний может быть эффективным и привести к увеличению добычи природного газа в западной части Украины. Это будет полезно как для развития обеих компаний, так и для укрепления энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе", – считает вице-президент и главный исполнительный директор PGNiG SA Роберт Перковский.

Партнеры допускают сотрудничество на Берестянском участке, относительно которого "Нафтогаз" заключил соглашение о разделе продукции с правительством в конце 2020 года.

Напомним, что в рамках стратегии развития ресурсной базы, утвержденной в 2020 году, "Нафтогаз" начал реализацию стратегических проектов по наращиванию ресурсной базы в пределах Черноморского шельфа, Юзовской площади, Карпатского региона и новых участков, по которым были заключены соглашения о разделе продукции.

Сайт "Сегодня" писал, что уже больше года Украина качает газ из Польши, и объяснял, сколько топлива мы сможем принять.

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