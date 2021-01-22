После трагедии в Харькове Зеленский хочет открыть рынок соцуслуг для пожилых людей

Услуги должны быть и государственные, и частные, говорит президент

Президент Владимир Зеленский в Харькове заявил, что государство должно создать все условия для того, чтобы пожилые люди, которые нуждаются в уходе и поддержке, получали качественные социальные услуги.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

После посещения Харьковской городской многопрофильной клинической больницы № 17, где находятся пострадавшие в результате пожара в доме престарелых, глава государства подчеркнул, что необходимо сделать все для решения и предотвращения подобных ситуаций.

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Зеленский считает, что нужны законодательные инициативы по предоставлению социальных услуг, которые регулировали бы все вопросы и давали возможность и коммунальным, и частным учреждениям работать.

"Просто решить харьковскую ситуацию недостаточно. Мы не знаем, сколько таких объектов в государстве. Поэтому будут законодательные инициативы. Люди должны получать нормальные, качественные услуги. Я думаю, что как частные услуги должны быть, так и государственные. Как бы это ни звучало, но мы должны открыть такой рынок справедливых социальных услуг в Украине", – сказал президент.

Напомним, в Харьковской области после смертельного пожара в доме престарелых правоохранители проверяют легальность работы 118 учреждений, в которых находятся пенсионеры и люди с инвалидностью.

Ранее Зеленский рассказал, что подобных незарегистрированных пансионатов для пожилых людей только в Харькове нашли еще шесть.