Посуда влияет на расход газа: как можно уменьшить платежку

Правительство зафиксировало максимальную цену на газ. До конца месяца дороже, чем по 6,99 грн за кубометр, поставщики продавать не могут. Пока ценники у всех почти одинаковые. Теперь покупатели ищут способы сэкономить еще больше. Что из этого работает, узнавали новости "Сегодня".

В Волновахе Донецкой области Татьяна Шевченко научилась экономить. Теперь счетчик наматывает на треть меньше. Женщина лишь начала выполнять пару простых советов от поставщика.

"Я побывала в нашей компании "Ясно", которая является теперь поставщиком не только электроэнергии, но и газа. Чтобы экономить газ? я лично пользуюсь сковородой с широким дном и накрываю крышкой обязательно", – рассказывает Татьяна.

Кастрюля ударилась и дно вогнулось – чем большая вмятина, тем больше сожжете газа при приготовлении. Может потребоваться даже вдвое больше горючего. И от конфорки зависит, как сэкономите.

"Сковорода с большим дном предусматривает экономию на большой комфорке. На маленькой будем варить кофе. Турочка маленькая – комфорочка маленькая. Соответствует, то есть расход газа будет автоматически уменьшаться. Потому что поверхности соответствуют диаметру", – делится хозяйка.

Сэкономить можно и с газовым котлом. Эксперт по энергоэффективности Антон Ковалишин рассказывает, что уменьшить потребление топлива можно даже вдвое.

"Здесь не обойтись без утепления дома – комплексно необходимо подойти к этому вопросу, заменить окна на энергосберегающие, посмотреть на уплотнение в дверях, утеплить чердак, крышу, также весь периметр дома", – советует эксперт.

И котлы разные существуют – сберегательные и не очень.

"Важно, чтобы он был с повышенным КПД, то есть чтобы его эффективность была более высокой, чтобы он был современный и с автоматическим регулированием температуры", – отмечает Ковалишин.

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Чтобы все эти советы сработали, необходимо иметь счетчик газа. Иначе придется платить по нормативам. А еще сэкономить можно, если и газ, и свет покупаете в одной компании.

"Можно сэкономить время и деньги, платя, во-первых, без комиссии. А, во-вторых, уплачивая в личном кабинете поставщика. Или в его мобильном приложении. Это можно делать не выходя из дома. А также можно контролировать расходы по газу и по электрической энергии, получать в одном месте счета и платить их также в одном месте", – объясняет директор поставщика электроэнергии и газа YASNO в Донецкой области Александр Северин.

Чтобы снизить цену на газ, необходимо его больше добывать, объясняет гендиректор ДТЭК Нафтогаз. Говорит – в прошлом году компания установила рекорд по добыче горючего.

"ДТЭК Нафтогаз по итогам прошлого года увеличил объемы добычи благодаря внедрению инновационных технологий на 11%. Добыли 1,84 млрд кубометров газа. И в этом году мы планируем добыть не менее 2 млрд кубометров газа. И в течение следующих пяти лет, как минимум удвоить данный показатель", – отмечает генеральный директор ДТЭК Нафтогаз Игорь Щуров.

Украина имеет немало газа под землей. Чтобы получить его, нужны технологии, знания и усилия всех добытчиков – частных и государственных компаний. А еще использовать его нужно экономно.

Напомним, те, у кого нет счетчиков, в данный момент платят за газ по норме потребления. При этом еще в январе 2019 года норму потребления газа резко снизили – с 9,8 куб. м до 3,29 куб. м на одного человека в месяц. Позже ее сократили и до 3,28 куб. м.

Стоит также учитывать, что во время карантина субсидии рассчитывают с учетом повышенных на 50% норм потребления газа, электричества и воды.