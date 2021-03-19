Повышение пенсий работающим пенсионерам: кому добавят, как сосчитать на примере

В Законе все выписано индивидуально – будет зависеть от стажа и размера зарплаты

С 1 апреля 2021 года в Украине будут пересчитаны пенсии работающим пенсионерам. Таких в Украине, по данным Госслужбы статистики, насчитывается 2,7 млн человек. То есть, каждый четвертый пенсионер продолжает трудиться. Но далеко не каждый из них получит добавку к пенсии за то, что он не ушел на заслуженный отдых. Точно не пересчитают пенсионерам-"новичкам", их с апреля 2019-го по апрель 2021 года набралось около 700 тыс. человек. То есть на повышение претендуют примерно 2 млн пенсионеров-работников. Кстати, Пенсфонд сообщил, что в Украине стало больше пенсионеров. Чтобы пенсии будущих пенсионеров стали больше, Кабмин твердо намерен ввести накопительные пенсии.

Сайт "Сегодня" отвечает на 8 главных вопросов о пересчете пенсий работающим пенсионерам. Ранее мы рассказывали, кому проиндексируют пенсии с 1 марта нынешнего года.

Кому из работающих пенсионеров положен перерасчет пенсии?

По ст. 42 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", перерасчет положен тем, кому пенсия была назначена, либо уже перерассчитана два года назад и более, то есть до 1 апреля 2019 года. Тем, кто вышел на пенсию позже, перерасчет будет не ранее апреля 2022 года. Увеличение пенсии зависит от зарплаты и продолжительности страхового стажа и определяется для каждого пенсионера индивидуально.

Нужно ли работающим пенсионерам обращаться в Пенсионный фонд за перерасчетом?

Перерасчет пенсии производится автоматически, поэтому большинству тех, кому перерасчет положен, обращаться не нужно. Но в отдельных случаях обращаться надо. Допустим, пенсионер получал пенсию за выслугу лет, по инвалидности, но с 1 апреля заработал себе необходимый трудовой (страховой) стаж или достиг 60 лет, дающих право на пенсию по возрасту. После пересчета их пенсия может оказаться больше, чем получаемая.

Например, учительница в 50 лет вышла на пенсию по выслуге лет (20 лет работы по профессии) и далее 10 лет работала бухгалтером, получая высокую официальную зарплату. После перерасчета ее пенсия по возрасту может оказаться больше, чем по выслуге лет.

Как происходит перерасчет пенсий работающим?

Самый простой случай: человек оформил пенсию не более чем два года и 11 месяцев назад (иначе ему пересчитали бы пенсию в 2020 году) и продолжает легально трудиться по найму. За это время он заработал не менее 24 месяцев страхового стажа. Такому пенсионеру пенсию пересчитают с учетом стажа (плюс два года) и его зарплаты.

Например: Работающий пенсионер, мужчина, 62 года, с марта 2019 года получает пенсию 6000 грн. Его трудовой стаж составляет 44 года, а средняя зарплата за последние два года стала больше. В получаемые им 6000 грн пенсии входит доплата за 7 лет сверхнормативного стажа, или 124 грн, то есть "чистая" пенсия за 35 лет стажа, которая пересчитывается с 1 апреля, составляет 5876 грн.

Напомним, формула расчета пенсии выглядит так:

Пенсия = средняя зарплата х трудовой (страховой) стаж х индивидуальный коэффициент заработка.

Трудовой стаж считается в процентах: 1 год = 1%. Очевидно, что в 2019 году трудовой стаж этого человека был 42% (0,42 в формуле расчета), а теперь стал 44%. А за счет роста зарплаты его индивидуальный коэффициент стал больше на 0,04, достигнув 2,9. Средняя зарплата по стране, исходя из которой была рассчитана его пенсия, составляла 4888 грн.

Несложно подсчитать, что его "чистая" пенсия станет больше на 361 грн (2% за стаж, остальное за счет повышения индивидуального коэффициента). С учетом доплаты за сверхнормативный стаж (уже 9 лет), пенсионер получит на руки 6406 грн новой пенсии.

Реклама

А если зарплата теперь меньше, чем раньше?

В случае, если работающий пенсионер теперь зарабатывает меньше, чем до выхода на пенсию, при перерасчете будет учтен только дополнительный стаж, а новая, более низкая зарплата – нет.

Пример. Женщина-пенсионер, 61 год, получает пенсию 2000 грн. Ее трудовой стаж при назначении пенсии – 30 лет.

В формуле расчета изменится коэффициент стажа – с 0,3 на 0,32, плюс будет доплата за два года сверхнормативного стажа. Опуская расчеты, получим повышение пенсии на 168 грн или до 2168 грн.

А если работал на пенсии меньше или больше, чем 24 месяца?

Тем, кто, находясь два года на пенсии, отработал меньше, чем 24 месяца, пенсию тоже пересчитают – с учетом фактически отработанного времени и официальной зарплаты (ст. 42 ч. 4 п. 3 Закона).

В случае, когда пенсионер отработал более 24 месяцев, и пенсию ему не перерассчитывали (например, вышел на пенсию в сентябре 2018 года, отработал до 1 апреля 2021 года 30 месяцев), пенсию должны пересчитать, исходя из стажа работы 30 месяцев. При этом также действует правило: если зарплата более низкая, чем была при выходе на пенсию, то она не учитывается. Учитывается только трудовой стаж.

Когда выплатят пересчитанные пенсии работающим пенсионерам?

Точной даты пока не известно, но по информации Федерации профсоюзов Украины со ссылкой на ответ Минсоцполитики на их запрос, выплаты ожидаются, вероятнее всего, в течение мая-июня, но перерасчет точно будет с апреля. То есть вместе с новой пенсией за май (июнь) выплатят и доплату старой пенсии за апрель.

На какое еще повышение пенсий имеют право работающие пенсионеры?

В 2021 году – только на увеличение доплаты за сверхнормативный стаж, за награды, почетные звания в связи с повышением соцстандартов, в частности прожиточного минимума (ПМ) для нетрудоспособных.

Напомним: с 1 июля ПМ для нетрудоспособных увеличится до 1854 грн (+85 грн), с 1 декабря – до 1934 грн (+80 грн), итого на 165 грн. Но доплаты к пенсиям окажутся небольшими. Например, один год сверхнормативного стажа, который "стоит" 1% от минпенсии, или 17,69 грн, будет оценен с 1 декабря в 19,34 грн или на 1,65 грн больше, чем сейчас.

Куда обращаться работающему пенсионеру, если он два года отработал, а пенсию ему не увеличили?

Туда же, где он оформлял пенсию – в отделение Пенсфонда по месту жительства. Лучше всего написать письменное заявление, на него обязаны дать письменный ответ, который, при необходимости, можно обжаловать в суде.

Но для начала стоит позвонить на горячую линию Пенсфонда 0800-503-753. Если назовете свои ФИО и ИНН, работники ПФ во многих случаях вам смогут дать разъяснение по телефону.

Пока работающие пенсионеры только ждут повышения пенсий, неработающие пенсионеры их уже получают с начала марта. Подробнее смотрите в сюжете

Видео: Сегодня