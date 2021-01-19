Повышение тарифа на передачу электроэнергии не даст промышленности выйти из кризиса, – ФРУ

Федерация работодателей Украины (ФРУ) настаивает на недопущении какого-либо роста тарифов на передачу электроэнергии.

Об этом говорится в открытом письме ФРУ в адрес "НЭК "Укрэнерго" Владимиру Кудрицкому.

Как отмечается в письме, повышение до 305,74 грн/МВт·ч, что на 4% больше тарифа, действующего в это время (293,93 грн/МВт·ч), не даст промышленности выйти из кризиса и будет стоить отрасли дополнительно 1,3 млрд грн. А это недопустимо, учитывая, что за 11 месяцев прошлого года промышленное производство сократилось на 6,2%, а 80% предприятий заявили о потере 75% доходов.

Согласно обоснованию НЭК "Укрэнерго", рост тарифа на передачу электроэнергии происходит, поскольку компания должна рассчитаться со своими долгами перед ГП "Гарантированный покупатель".

По подсчетам экспертов, такое повышение тарифа обойдется промышленности в 1,3 млрд грн, а это недопустимо для отрасли, которая в течение последних лет не может выбраться из кризиса. К тому же, согласно законодательству, выплачивать эти долги должно государство и правительство, а отнюдь не промышленность.

"Отечественный бизнес не выдержит дополнительной нагрузки в виде повышенного тарифа... А законом определено, что именно Кабинет министров должен погасить задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников путем оформления 5-летних ОВГЗ. Также Кабинет министров намерен профинансировать за счет госбюджета не менее 20% стоимости генерации по "зеленому" тарифу", - отмечают в ФРУ.

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Именно поэтому, убеждены в федерации, глава НЭК "Укрэнерго" должен выступить перед Кабинетом министров с инициативой внести изменения в госбюджет, где предусмотреть 11,3 млрд грн для финансирования стоимости генерации по "зеленому" тарифу, а также выделить 1,23 млрд грн для финансовой поддержки НЭК "Укрэнерго".

Правовой подход к решению проблемы с задолженностью НЭК "Укрэнерго" даст возможность промышленности быстрее выйти из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, отмечают в федерации.

Как известно, в 2020 году тариф на передачу электроэнергии вырос вдвое, хотя убытки промышленных предприятий в том же году достигли 70 млрд грн.

Экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине, приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

В свою очередь президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что очередное повышение тарифа приведет к дополнительным миллиардным затратам для промышленности, что сделает неконкурентоспособной их продукцию. Предприятия вынуждены будут сократить десятки тысяч сотрудников, чтобы выжить.