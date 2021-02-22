"Поздравляем, вы выиграли автомобиль". Мошенники в Украине воскресили старую схему обмана

На что обратить внимание, чтобы не стать жертвой аферистов

Мошенники в Украине нашли новый подход к старой схеме обмана. Доверчивым жертвам сообщают о выигрыше машины. А чтобы не оставалось сомнений, теперь даже показывают новенький автомобиль. "Счастливчики" на радостях идут оплачивать квитанции, а в итоге остаются и без денег, и без авто.

Для большей правдоподобности рекламные предложения таких "акций" аферисты распространяют в соцсетях. В таких случаях эксперты по безопасности советуют:

перейти на официальную страницу бренда и убедиться в том, что акция в принципе существует;

позвонить по номерам, которые указаны на сайте рекламодателя, и уточнить все детали.

Корреспондент "Сегодня" Георгий Маринов пообщался с пострадавшими и узнал подробности схемы.

Видео: Сегодня

Когда Анатолий Трощук получил сообщение о выигрыше, он сразу подумал о телефонных аферистах. Но когда его пригласили на осмотр автомобиля, все же купился на обман.

"Сказали, что я единственный победитель из миллиона, которые участвовали в розыгрыше. Я посмотрел на машину, мне дали несколько квитанций, которые нужно оплатить. Объяснили, что это налог на выигрыш. Сума составляла порядка 3000 гривен", – рассказывает Анатолий.

Он даже не обратил внимания, что в квитанциях не были указаны никакие реквизиты налоговой. А когда приехал с квитанциями забирать машину, обнаружил закрытый офис и еще 15 жертв аферы.

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Мошенники выдавали себя за представителей государственного банка. Служба безопасности этого учреждения ежемесячно фиксирует по несколько таких афер с розыгрышами призов.

"Если вдруг вам звонят и сообщают, что вы стали победителем, получили автомобиль, а вы при этом не регистрировались ни в одной акции, – это на 100% фейк", – предупреждает представитель финучреждения Александр Жильцов.

Напомним, новости "Сегодня" также рассказывали, как украинские водители получают липовые протоколы о штрафах.

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