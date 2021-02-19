Правительство должно совместно с бизнесом разработать план модернизации промышленности, – Кинах

Повышение фискального давления будет только усугублять все кризисные явления, говорит экс-премьер

Правительство должно способствовать экомодернизации промышленности, а не усиливать налоговое давление на бизнес, в частности, из-за повышения налога на выбросы. Об этом заявил экс-премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, сообщает "Obozrevatel".

"Вместо того, чтобы повышать фискальное давление, включая плату за выбросы СО2, правительству необходимо работать вместе с парламентом, безусловно, в диалоге с бизнесом над созданием условий модернизации развития украинской экономики, доступа к кредитным ресурсам, повышения платежеспособности внутреннего рынка, локализации, импортозамещения", - сказал Кинах.

По его словам, именно этим занимаются развитые страны, чтобы стимулировать рост собственной экономики и помочь бизнесу преодолеть нынешний кризис.

"Повышение фискального давления будет только усугублять все кризисные явления", - подчеркнул Кинах.

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Как известно, и.о. министра энергетики Юрий Витренко заявил, что на долгосрочную перспективу разрабатывается такое решение, как увеличение налога на выбросы СО2. Но эти средства будут потрачены не на модернизацию предприятий, а на компенсацию разницы производителям "зеленой" электроэнергии.

Напомним, ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.

В то же время генеральный директор УНВА "Укркокс" Анатолий Старовойт отметил, что при разработке новых экологических норм Минэкологии следует искать приемлемые решения для промышленности, иначе это может привести к закрытию предприятий.