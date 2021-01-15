Кабмин разберется, почему в январе непомерно выросли тарифы на газ – Шмыгаль

В январе тарифы на газ будут колебаться – от 6,99 до 11 грн в отдельных областях, где есть монопольное положение облгазов. Это было своеобразное злоупотребление, которое должен расследовать Антимонопольный комитет.

Об этом в интервью телеканалу "Украина 24" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство будет разбираться с тем, правомерно ли повышались цены. Если в одной области цена была 7,22 грн, к примеру, у НАК "Нафтогаз", а в другой – почти 11 грн... Вопрос в том, почему так", – сказал он.

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При этом глава правительства напомнил, что в стране работает механизм государственных субсидий.

"Для тех, кто нуждается в поддержке государства, она предоставляется довольно быстро", - сказал Шмыгаль.

Также Шмыгаль сообщил, что в Украине урежут тариф на транспортировку газа.

На фоне протестов против повышения тарифов на газ для населения власть готовит план по их снижению.

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