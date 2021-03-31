Предлагают работу за 65 тысяч гривен. Мы проверили зарплаты на сайтах вакансий

Самая высокая зарплата, которую в Украине предлагают на сайтах вакансий, – 65 тысяч гривен. На нее могут претендовать представители высшего звена в IT-отрасли. А вот самая высокая средняя зарплата на сегодняшний день составляет:

16 тысяч гривен в Киеве;

14 тысяч гривен в Одессе;

13,5 тысячи гривен в Днепре.

Такие данные новости "Сегодня" получили от одного из кадровых порталов.

Цифры, кстати, существенно отличаются от официальной статистики по размеру зарплат. Госстат, который считает только белые зарплаты, зафиксировал среднюю зарплату по стране на уровне 12,5 тысячи гривен, а в Киеве – 18,5 тысячи гривен. То есть в среднем на самом деле платят больше. Но нынешним соискателям уже предлагают меньше, чем тем, кто работает давно.

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Видео: Сегодня

По данным Госслужбы статистики, в начале прошлого года более трех миллионов украинцев работали без трудовой книжки. Больше всего таких работников обнаружили в сельском хозяйстве, строительстве и торговле. Разумеется, их оклады не учитываются в государственной статистике.

Напомним, также мы узнали, станут ли украинцы богаче и какими будут зарплаты украинцев к лету-2021.