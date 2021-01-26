Придется подождать: когда украинцы увидят платежки со сниженной ценой на газ

Украинцы получат платежки с новыми тарифами на газ только в марте, поскольку предельная цена газа 6,99 грн за кубометр устанавливается с 1 февраля. Платежки, которые придут в феврале, – это счета за январь.

Об этом рассказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко в интервью "Экономической правде".

По его словам, это проблема, так как людям придется оплатить большие счета в феврале.

"Есть такая проблема, потому что сниженные платежки за февраль придут только в марте... Частично снижение цены <...> компенсирует большие суммы, которые люди будут вынуждены платить за в феврале. Надеюсь на определенное понимание, но чувствую, людям трудно будет в феврале платить эту сумму", - сказал Витренко.

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При этом он уточнил, что если бы правительство не ограничило цены на газ, суммы в платежках за февраль были бы примерно на четверть выше, чем те, что будут за январь.

Напомним, в Верховной Раде уже обсуждают идею выплатить украинцам компенсации за январские цены на газ. По мнению председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко, организовать такие выплаты можно за счет "резерва субсидий".

Напомним, кроме установления предельной цены на газ, в Украине также снизили тарифы для 14 облгазов. В результате тариф на распределение газа (отдельная платежка) не превышает 1,79 грн за кубометр в месяц.

В Кабмине также объясняли, что появление предельной цены для населения не говорит об отказе Украины от развития рынка газа. В будущем Кабмин собирается сделать так, чтобы все газоснабжающие компании представили годовые тарифы для населения.

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Тарифы решили ограничить после того, как резкое повышение цен на газ и стоимости его доставки привело к протестам. За последние полгода – с августа-2020 по январь-2021 – цена на газ повысилась более чем в два раза: с 3,24 до 7,22 грн/м3 (по ценам "Нафтогаза"). В итоге в Украине в январе 2021 года конечная цена на газ для населения без учета стоимости доставки превысила 7-8 грн/куб. м и стала самой высокой среди соседних стран.