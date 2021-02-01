Принятие предложенного Минэкологии законопроекта о выбросах №4167 нанесет удар по промышленности и углубит кризис в ключевых отраслях. Об этом заявил экс-премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах, пишет "Znaj.ua".

"За все годы независимости, к сожалению, на сегодня мы имеем по факту очень высокий уровень морального и физического старения наших промышленных активов, основных фондов. Законопроект, который сразу хочет одномоментно практически утвердить те нормативы, которые касаются защиты окружающей среды, включая штрафные санкции, на примере в том числе более развитых стран, может нанести беспрецедентный вред с точки зрения и так низкой конкурентоспособности наших отраслей", – рассказал Кинах.

По его словам, перед тем, как вводить такие высокие нормы промышленных выбросов, как предлагает Минэкологии, нужно осуществить масштабную модернизацию основных фондов промышленности и обеспечить стимулы для инвестиций.

"Чтобы достигать этих высоких экологических стандартов, должны быть четкие отраслевые программы модернизации, обновления основных фондов, более передового оборудования с высокими экологическими показателями. Должны быть созданы условия доступа к ресурсам, в том числе к банковскому капиталу, средние, долгосрочные кредиты. Но не по ставкам, как это было, как минимум 8-9% за последний период, а по ставкам, которые есть в развитом мире, от 0 до 1, максимум 2%. Должны быть очень серьезные, сбалансированные решения в условиях государственно-частного партнерства. Это должны быть стимулы для инвесторов, чтобы вкладывать инвестиции в экологически опасное производство", – подчеркнул Кинах.

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По мнению экс-премьера, только при условии принятия таких комплексных мер, направленных на обновление основных фондов ключевых отраслей, возможно вводить более высокие нормы защиты окружающей среды. В противном случае, это лишь углубит промышленный кризис.

"В случае принятия законопроекта в таком виде, как он есть сегодня, это будет беспощадный удар по конкурентоспособности наших предприятий и углубление промышленного кризиса", – подытожил Кинах.

Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что предложенные Минэкологии экологические нормативы не соответствуют европейским и создают возможности для злоупотреблений со стороны чиновников, а не для защиты окружающей среды. По его словам, у бизнес-сообщества есть много замечаний к законопроекту "О предотвращении, уменьшении и контроле промышленного загрязнения" (№ 4167), которые должны быть учтены при его доработке.

В то же время генеральный директор УНВА "Укркокс" Анатолий Старовойт отметил, что при разработке новых экологических норм Минэкологии следует искать приемлемые решения для промышленности, иначе это может привести к закрытию предприятий.