ПриватБанк пригрозил отключением Apple Pay и Google Pay в Украине

Банки могут пойти на такой шаг, если Рада примет закон о эквайринге

Банкам Украины придется отключить услуги Apple Pay и Google Pay, если Верховная Рада примет закон о снижении комиссии за эквайринг (№ 4364). Причиной такого шага станут высокие тарифы этих сервисов и дополнительные комиссии, уплата которых ляжет на плечи самих банков.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка. Против этого документа также высказывался Национальный банк Украины (НБУ).

Еще одно негативное последствие – рост стоимости обслуживания карт для клиентов: в среднем она будет составлять более 200 грн в год, отметили в "Привате". В НБУ также предупредили о возможном сворачивании сети POS-терминалов.

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В Нацбанке уверены, что этот вопрос должен регулироваться рынком, а не законодательно.

Напомним, народные депутаты хотят ограничить сумму комиссии которую берут Visa, MasterCard и коммерческие банки. Замглавы правления ПриватБанка Разван Мунтеану предупредил, что такой шаг увеличит себестоимость транзакций из-за затрат эмитентов и дополнительных комиссий сервисам.

Что за комиссия?

Это плата, которую магазины, рестораны и другой бизнес платят банкам за то, что их клиенты рассчитываются карточками. Сейчас она составляет до 3%.

Идею законодательно снизить комиссию поддерживают представители ритейла. Кроме того, в Раде заявляли, что якобы такой шаг может снизить цены товары и услуги в Украине. ПриватБанк и НБУ это отрицают.

Как сообщалось, ранее Украина попала в ТОП-10 европейских стран по платежам через гаджеты. Популярность NFC-оплат в стране растет, а большая часть из них осуществляется с помощью Goolge Pay и Apple Pay.