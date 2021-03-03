Приватизация госбанков: в Минфине объяснили, в чем загвоздка

Теоретически можно уже сейчас продать все банки, говорит Сергей Марченко

Несмотря на то, что в прошлые годы говорилось о том, что Украина будет стараться передать государственные банки в частные руки, спешить с этим процессом мы не будем, пока банки не приведут в "товарный" вид.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня".

По его словам, это – вопрос наличия покупателя и приемлемой для нас цены.

"Теоретически можно и сейчас продать все банки, но вопрос – за какую цену? Она зависит от состояния банков, объема портфеля неработающих кредитов… Любой инвестор просчитывает риски. Поэтому важно для начала привести банки в продажный вид. Работаем в этом направлении", – рассказал глава Минфина.

Он добавил, что сегодня ведутся переговоры о вхождении Европейского банка развития и реконструкции в Ощадбанк, однако о сроках пока еще говорить рано.

Напомним, ранее Сергей Марченко рассказал, что "Укргазбанк" останется государственным, но туда пустят иностранного акционера. По его словам, IFC был интересен формат кредита с конвертацией средств в уставный капитал.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Этот год точно не будет легче" – интервью с министром финансов Сергеем Марченко".