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Проблемы остаются: 4 экономических риска для Украины на 2021 год

21 января, 15:06

Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал, какие факторы могут изменить прогнозы

Главными рисками для воплощения в реальность нового прогноза инфляции на 2021 год являются:

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

В Нацбанке уточнили, что начало вакцинации от коронавируса в мире уменьшает риск повторения локдаунов. Но этот процесс проходит постепенно, к тому же возможны вспышки заболеваемости из-за новых штаммов COVID-19. Поэтому остается вероятность локальных форм карантина.

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В то же время сверхмягкие монетарные условия в мире и оптимизм относительно вакцинации уже оживили интерес иностранных инвесторов к развивающимся рынкам, в том числе и к Украине.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также разбирался, какие товары и услуги подорожают в I квартале (январе-марте) 2021 года.

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Источник: Сегодня

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