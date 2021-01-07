Продажи авто в Украине вышли на рекорд: ТОП-10 марок 2020 года

Декабрь 2020 года стал рекордным месяцем для украинского авторынка. Продажи новых легковушек достигли 9801 шт. и выросли на 7% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. При этом за весь 2020 год украинцы приобрели на 3% меньше автомобилей, чем годом ранее, а именно 85,5 тыс.

Об этом свидетельствуют данные ассоциации "Укравтопром".

По сравнению с другими странами это не большое падение. Но причина "нормальной" динамики заключается в крайне низкой активности рынка новых авто еще до пандемии COVID-19.

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Ровно половина месяцев 2020 года продемонстрировала положительную динамику авторынка (год к году). Это январь (+34%), февраль (+21%), июнь (+12%), июль (+10%), сентябрь (+6% ), декабрь (+7%).





Самые популярные маки авто в 2020 году

Renault – 14 360 авто (-2% по сравнению с прошлым годом). Toyota – 13 315 (+6%). KIA – 6 089 (-20%). Skoda – 5 061 (-19%). Hyundai – 4 031 (-21%). Nissan – 3 834 (-28%). Volkswagen – 3 690 (-21%). Peugeot – 3 037 (+28%). Suzuki – 2 966 (+13%). Mazda – 2 844 (+15%).

Бестселлером года стал автомобиль Toyota RAV-4 c показателем 5689 регистраций.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, сколько зарплат нужно украинцу, чтобы накопить на авто. Оказалось, что в Европе собрать деньги на легковую машину гораздо проще.

При этом эксперты опасаются, что Украину может накрыть новая волна автохлама из Европы: