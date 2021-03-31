Прошли проверку 2020-м годом. UMG Investments вложит миллионы долларов в новые проекты в Украине

Украинская инвестиционная компания UMG Investments готова ежегодно инвестировать в новые проекты более 40 млн долларов. Несмотря на то, что карантинный год значительным образом повлиял на бизнес-процессы, стратегические планы компании остались неизменными.

Об этом сообщила пресс-служба UMG Investments.

"Как внутренний инвестор мы верим в нашу страну, понимаем дальнейшие планы развития и продолжаем инвестировать", - говорится в заявлении.

UMG Investments имеет портфельные компании в трех областях:

добыча полезных ископаемых;

управление побочными продуктами и отходами производства;

промышленные товары и услуги.

В горизонте 2021 года есть планы по расширению этих направлений и новых инвестиционных возможностей.

"Коротко 2020 год можно охарактеризовать как проверку на прочность. И наша команда выдержала ее на все 100%! В каждом из портфелей мы зафиксировали значительный прогресс. Глинодобывающие активы расширили за счет приобретения акций Часовоярского огнеупорного комбината. В портфеле переработки имеем запуск нового предприятия – Украинские минеральные удобрения – и соглашение о старте нового строительства. К логистическому направлению портфеля промышленных товаров и услуг добавилась портовая логистика", – прокомментировал результаты года СЕО UMG Investments Андрей Горохов.

Всего за плечами команды четыре M&A сделки и запуск двух новых производств, построенных с нуля.

Портфель добычи полезных ископаемых представлен группой компаний VESCO и Новотроицким рудоуправлением.

Группа предприятий VESCO, которая является одним из ведущих производителей и экспортеров глины, состоит из АО "ВЕСКО", Дружковского рудоуправления, ЧАО "Огнеупорнеруд" и Часовоярского огнеупорного комбината. В 2020 году группа реализовала 2,4 млн тонн глины. Около 84 % глины VESCO было реализовано на экспортных рынках в 18 странах мира. Крупнейшими потребителями глины стали производители керамической плитки из Испании, доля которых в продажах составила 26 %. Компания получила 3 600 млн грн дохода. Перечисления налогов и сборов в бюджеты разных уровней в 2020 году составили 400 млн грн. Социальные инвестиции в развитие регионов были сохранены на докарантинном уровне и составили 2,8 млн грн.

Новотроицкое рудоуправление является одним из крупнейших производителем известняков в Украине с объемом производства на уровне 4 млн тонн в год. В 2020 году НТРУ отгрузило 4,1 млн тонн продукции и получило 1 044 млн грн дохода. Более 15 млн грн предприятие потратило на закупку новой техники для улучшения условий труда и повышения безопасности технологических процессов. В местный и общегосударственный бюджеты перечислено 292,6 млн грн.

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Портфель управления побочными продуктами и отходами производства представлен компанией Recycling Solutions.

Она является комплексным оператором по управлению вторичными ресурсами для угольной, коксохимической, металлургической и теплоэнергетической отраслей Украины. За 2020 год Recycling Solutions реализовала более 2,3 млн тонн и 1,45 млн м³ техногенных отходов и побочных продуктов отечественных промышленных предприятий в 24 страны мира. Компания получила 1 100 млн грн дохода и инвестировала в создание новых перерабатывающих предприятий 53 млн грн. В государственный бюджет реализация промышленных отходов и побочных продуктов принесла налогов на сумму 71,9 млн грн. Также прошлый год ознаменовался расширением собственных производственных мощностей – открыт новый завод по переработке побочного продукта коксохимической отрасли в Кривом Роге.

Портфель промышленных товаров и услуг представлен компанией INTECH.

Она работает в области производства промышленных товаров и услуг, железнодорожной логистики и предлагает коммерческую экспертизу бизнес-проектов в различных секторах промышленности. В 2020 году компания INTECH, включая активы под ее управлением, получила доход в размере 2 614 млн грн. В государственный бюджет Украины перечислено 261,83 млн грн налогов. В обновление и расширение производственных мощностей инвестировали 77,4 млн грн. Объем поставок продукции для металлургии составил 78,1 тыс. тонн, продемонстрировав рост на 79 % по сравнению с 2019 годом. Логистическое направление зафиксировало перевозки более 3,3 млн тонн грузов, что на 22 % выше прошлогоднего показателя. Также к этому направлению добавилась портовая логистика, под управление компании INTECH перешла компания "Портинвест", которая работает в этой сфере с 2010 года.

Значительное внимание в 2020 году компания UMG Investments уделила борьбе с пандемией, налаживанию дистанционной работы для офисных сотрудников, эпидемиологическому аудиту и соответствующей защите сотрудников производства, помощи медицинским учреждениям в регионах присутствия наших предприятий. В целом расходы инвестиционной компании и портфельных активов на борьбу с пандемией составили около 9 млн грн.

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В феврале 2021 года компания UMG Investments заключила Меморандум с государственным инвестфондом ОАЭ Mubadala. Согласно подписанному Меморандуму стороны подтвердили наличие возможностей для сотрудничества по выбору, анализу, разработке и имплементации взаимовыгодных инвестиционных проектов в Украине и за рубежом.

"В Украине существуют привлекательные инвестпроекты и сферы, которым необходимы частные средства. Кроме финансирования и экспертизы на стратегическом уровне, наличие private equity фонда среди акционеров компании является мощным репутационным фактором. Ведь он является гарантией того, что due diligence бизнеса был успешно пройден и существуют перспективы будущего роста. Значит, мы являемся не только инвесторами, но и проводниками для внешних инвестиций в страну. Ежегодно анализ инвестиционной команды проходят десятки проектов. На этап оформления сделки выходит максимум один из десяти. У нас достаточная ликвидность, и мы готовы ежегодно инвестировать в новые проекты более 40 млн долл США. Но очевидно, что параллельно мы и наши партнеры-инвесторы должны работать над тем, чтобы ценность сотрудничества с PE-фондами стала более понятной и очевидной для украинского бизнеса", – отметил Андрей Горохов.