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Проверки бизнеса вернули: к кому нагрянут даже во время карантина

4 февраля, 09:18

Ксения Капустинская

Правительство частично отменило "карантинный мораторий"

В Украине разрешили некоторые проверки бизнеса, на которые был наложен мораторий на время карантина. При этом запрет на проведение документальных проверок физлиц-предпринимателей остался в силе.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

По решению Кабмина, будут проводить такие проверки:

Почему вернули проверки?

В Минфине уверены, что ситуация изменилась по сравнению с началом карантина, когда бизнес был практически остановлен.

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"С каждым днем ​​отсутствие контроля за уплатой налогов со стороны государства становится все более деструктивным не только для бюджета, но и для бизнеса, который работает честно", - сказала замминистра финансов Светлана Воробей.

По ее словам, неуплата налогов уменьшает шансы на получение помощи пенсионерами, людьми с инвалидностью и теми, кто временно остался без работы.

Напомним, еще осенью 2020 года СБУ просила Раду вообще отменить мораторий на налоговые проверки бизнеса. Просьба была связана с тем, что СБУ не могла завершить ряд расследований об уклонении от налогов в особо крупных размерах.

Кроме того, с сентября-2020 в Украине усилился контроль за оформлением трудовых отношений. В первую очередь, проверяют тех предпринимателей, у которых есть "высокие риски использования наемного труда без заключения трудовых договоров".

Также новости "Сегодня" рассказывали, как мошенники выдают себя за инспекторов Гоструда и вымогают деньги у предпринимателей. Подробнее узнавайте из сюжета:

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