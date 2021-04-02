Прожиточный минимум вырастет. Но будет ли в Украине достойный уровень жизни?

Власти уже готовы отвязать большинство выплат и платежей от прожиточного минимума (ПМ). В 2022 году введут ряд "базовых величин", а сам прожиточный минимум будут повышать ускоренными темпами – до 25%. Но опрошенные сайтом "Сегодня" эксперты настроены пессимистично: социальные гарантии все равно недостаточные, а на большее нет денег.

Вместо разделения и повышения пришло время полностью пересмотреть качественные и количественные составляющие прожиточного минимума, считает юрист Станислав Батрин. Тем более, что у государства есть конституционные обязательства:

"Постоянные политические тезисы о повышении прожиточного минимума сами по себе лишены смысла, поскольку прожиточный минимум – это динамичная и качественная категория. Это не вопрос новых решений. По Конституции, государство должно обеспечить каждому достойный уровень жизни, что и является прожиточным минимумом. Поэтому следует заботиться не о математическом его повышении на 10-15%, а о полном и ценностном пересмотре".

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Экономист Александр Охрименко согласен, что запланированное повышение прожиточного минимума недостаточное. Однако он констатирует: переход к реальному ПМ сейчас невозможен, потому что на это в бюджете попросту нет денег:

"У нас действительно прожиточный минимум очень занижен, его действительно нужно поднять. Но если поднять этот показатель очень существенно, придется поднимать и пенсии. Потому что от прожиточного минимума зависят пенсии, соцвыплаты и т. д. А денег на это в бюджете нет. Даже если отвязать от прожиточного минимума другие выплаты, это не поможет. Например, если сейчас поднять одни только пенсии до уровня реального прожиточного минимума, минимальная пенсия должна будет составлять около 3500 грн, а средняя – порядка 5500 грн. Чтобы это сделать, нужно дополнительно влить в Пенсионный фонд приблизительно такую же сумму, какую сейчас составляет весь его бюджет. Это нереально".

Напомним, в планах Кабмина и Рады – такой рост прожиточного минимума (при условии, что его отвяжут от соцвыплат):

в 2022 году – на 14%;

в 2023 году – на 15%;

в 2024 году – на 25%.

Подробнее о новых подходах к расчету прожиточного минимума смотрите в сюжете:

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