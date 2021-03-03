Пять вопросов, которые обсуждают Украина и МВФ

В Меморандуме с Фондом будут содержаться новые сроки и маркеры

В обновленном Меморандуме экономической и финансовой политики, который регулирует вопросы сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной, будут содержаться новые сроки и маркеры их выполнения.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в эксклюзивном интервью сайту "Сегодня".

По его словам, Украина и МВФ пребывают в процессе разработки и дискутируют о конфигурации этих параметров. Сейчас обсуждаются следующие пять основных вопросов:

антикоррупционные мероприятия;

судебная реформа;

энергетический рынок;

фискальные обязательства по бюджетным параметрам;

введение "Ощадбанка" в Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

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Коснувшись темы замечаний МВФ к параметрам бюджета на 2022 год, Марченко указал:

"Есть замечания в части снижения дефицита. Фонд ожидает от Министерства финансов компенсаторных мер, которые бы увеличили доходную часть или снижали расходную, позволяя достичь уровня дефицита 3,5% ВВП. Сейчас у нас – 5,5%".

Напомним, ранее мы писали, что ситуация с МВФ изменилась после Нового года, а Марченко объяснил, что пошло не так.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Этот год точно не будет легче" – интервью с министром финансов Сергеем Марченко".

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