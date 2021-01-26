Работа в карантин: какие профессии переживут коронакризис в Украине

Только в Киеве сейчас ищет работу втрое больше людей, чем в прошлом году

Коронавирус ударил по рынку труда – в Украине на одну вакансию претендует уже 11 безработных. Хуже всего – сфере продаж и туристическому бизнесу. Но специалисты говорят, что найти работу – реально даже в таких условиях.

Какие вакансии переживут коронакризис? Ответ на этот вопрос искали новости "Сегодня".

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По последним данным, только в Киеве сейчас ищет работу втрое больше людей, чем в прошлом году. Впрочем, как говорят рекрутеры, количество вакансий фактически не уменьшилось. Главное – выбрать те, которые не попадают под "коронавирусное" сокращение.

"Работодатели оптимизируют штаты. И такие должности, как бухгалтер, логист, диспетчер, сметчик, копирайтер, почтальон, оператор колл-центра впоследствии могут или совсем исчезнуть с рынка труда, или трансформироваться", – предупреждает сотрудница Центра занятости Анна Ковальчук.

А едва ли не больше всех на рынке труда востребованы врачи, медсестры, воспитатели детсадов и учителя младших классов.

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В целом ситуация с безработицей в Украине сложная, но не критическая, считает эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина.

"Существуют универсальные вакансии. Мы говорим о продажах, о тех же продавцах-консультантах. На производстве тоже нужны люди – от разнорабочих до инженеров-конструкторов. Айтишники – это святое. Разные диджитал-профессии, маркетологи, СММ, тестировщики... И будничные профессии – дворники, врачи, учителя, госслужащие", – перечисляет Пашкина.

Комфортнее всех профессионалов себя чувствуют айти-специалисты. Они все так же востребованы, а их труд хорошо оплачивается. А вот остальные сферы по уровню зарплат в валютном эквиваленте так и не вышли на уровень 2013 года.

Напомним, ранее в правительстве предложили делать из безработных украинцев айтишников. Кабмин запускает такой эксперимент в Киеве. Безработных украинцев планируют обучать IT-навыкам и трудоустраивать на год. Если тестовый запуск в столице пройдет успешно, программу расширят на другие регионы.