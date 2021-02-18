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Рада дала добро на растаможку "евроблях" по 1000 евро

18 февраля, 14:21

Ксения Капустинская

Стоимость автомобиля больше не будет приниматься во внимание при растаможке

В Украине собираются проводить таможенное оформление "евроблях" без учета стоимости автомобиля и уплаты ввозной пошлины. Базой налогообложения на добавленную стоимость (НДС) станет исключительно акцизный налог.

Его сумма будет определяться по ставке, которая зависит от возраста транспортного средства, объема двигателя и типа топлива. По подсчетам профильного комитета Рады, в итоге стоимость растаможки "евробляхи" составит до 1000 евро.

Такие изменения предусматривают законопроекты № 4643-д и № 4644-д, которые Верховная Рада приняла в первом чтении. За проголосовали 259 и 293 нардепа соотвественно. Льготный акциз будет действовать в течение 180 дней с момента вступления законов в силу.

При этом сами "евробляхеры" требовали на митинге под зданием парламента принятия другого законопроекта. Он предусматривает разрешение растаможить авто без применения штрафных санкций, но при условии уплаты таможенных платежей и добровольного взноса в 8,5 тыс. гривен в госбюджет.

Как рассчитать новый акциз для "евробляхи"?

Формула акцизного налога – "Ставка = Базовая ставка + Vе + Fе", где:

→ Базовая ставка определяется, исходя из количества лет с года изготовления авто до года определения ставки налога:

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Количество лет с года изготовления транспортного средстваСтавка в евро
0 – 90
1025
1150
1275
13100
14125
15 и больше150

→ Vе определяется умножением объема цилиндров двигателя (в куб. см) на коэффициент, который составляет:

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→ Fе зависит от типа двигателя и составляет:

Напомним, теперь в Украине штрафовать владельцев "евроблях" имеют право и сотрудники полиции, и сотрудники таможни. Правда, "евробляхеров" пообещали не останавливать без причины до окончательного принятия новых законов.

Как подсчитал глава финкомитета Рады Александр Ковальчук, автомобилей, которые въехали в Украину до 31 декабря 2020 года и нарушили таможенные правила, насчитывается около 400-500 тыс. штук.

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Источник: Сегодня

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