"Ракеты – это не решение": Гейтс считает, что Илон Маск занят не теми проблемами

Миллиардер намекнул, что Маску и Безосу нужно обратить внимание на экологию и вакцины

Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс рассказал, что он – не "человек Марса" и, в отличие от Илона Маска, считает, что лучше решать проблемы на Земле, а не в космосе.

Об этом Гейтс заявил в подкасте Sway Кары Свишер для New York Times Opinion.

Когда речь зашла об Илоне Маске (Tesla, SpaceX) и Джеффе Безосе (Amazon), Гейтс указал, что не разделяет тягу остальных миллиардеров к космосу, потому что предпочитает решать проблемы человечества на Земле.

"Я не думаю, что ракеты – это решение. Но, возможно, я что-то упускаю", – сказал Гейтс.

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Основатель Microsoft добавил, что лучше потратит деньги на вакцины от кори, чем полетит в космос:

"Мой фонд может купить вакцину от кори и спасти чью-то жизнь за 1000 долларов. Поэтому, что бы я ни делал, я всегда думаю: а ведь я мог бы потратить эти 1000 долларов на покупку вакцины".

Гейтс призвал не недооценивать Маска за вклад, который тот совершил в сфере разработки электрокаров. Однако при этом Билл Гейтс уточнил, что легковые автомобили – далеко не главная угроза для климата. Промышленность, например, приводит к большему количеству выбросов, а потому, по мнению Гейтса, лучше заняться этим вопросом.

Кстати, также Гейтс предложил делать по три инъекции вакцины от коронавируса. Он уверен, что это может предотвратить тяжелые случаи течения COVID-19.

Кроме того, Билл Гейтс предположил, как предотвратить новую пандемию. Миллиардер предлагает сформировать глобальную систему оповещения и провести массовое тестирование. Такие инициативы обойдутся в десятки миллиардов долларов ежегодно.