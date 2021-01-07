Расклад сил в мировой экономике может внезапно измениться. 10 "черных лебедей" 2021 года

Непредсказуемые, но сильно влияющие на экономику события называют "черными лебедями". Они никогда не учитываются в обычных прогнозах – ни в базовых, ни в стрессовых сценариях. Однако именно "черные лебеди" способны изменить расклад сил на экономической арене.
Какими могут быть 10 "черных лебедей" в 2021 году, попытался предположить финансист, инвестиционный менеджер и основатель Movchan’s Group Андрей Мовчан в колонке Forbes.
1. Внезапная отставка Байдена
Существует риск, что избранный президент США Джо Байден может покинуть свой пост уже в 2021 году – из-за возраста и проблем со здоровьем. В таком случае полномочия перейдут к его вице-президенту Камале Харрис, которая станет первой в истории США женщиной-президентом. По мнению Мовчана, это событие вряд ли окажет стратегическое влияние на экономику, но в краткосрочной перспективе с большой вероятностью обрушит мировые фондовые рынки.
2. "Мировая война" на Ближнем Востоке
3. Выход Великобритании из ЕС без соглашения
По мнению Мовчана, если случится No deal Brexit, это приведет к буквально катастрофическим последствиям для рынка труда и производства. Все они в сумме могут отправить в пике фондовые рынки ЕС и Британии, а также их валюты. На глобальных рынках это событие может вызвать "бегство в качество".
4. Конец триумфа вакцин от COVID-19
Андрей Мовчан
финансист, инвестиционный менеджер
Доставка вакцины способна создать неразрешимые логистические проблемы, и тогда вакцинация значительной части населения займет не месяцы, а годы. За второй волной придет третья, за ней четвертая вместе с карантинами, локдаунами, перегрузкой систем здравоохранения. Каждая новость о неудаче будет толкать рынки вниз, а ВВП мира в итоге не вырастет.
5. Обострение конфронтации США и Китая
Мовчан полагает, что экономические споры могут перерасти в жесткое противостояние, вплоть до эмбарго, и конфликтов даже в военной сфере — например, вокруг Тайваня. Это снизит скорость роста экономик и вызовет коррекцию на рынках, более значительную, чем в 2016 году.
6. Новые санкции против России и крах ее рынка
Если Кремль в 2021 году снова применит силовой подход к "защите своих интересов" на территории стран экс-СССР, ответ американской администрации может быть очень жестким. Мовчан предполагает введение запрета на покупку ценных бумаг, частичное эмбарго на экспорт нефти и зерна, эскалацию в других зонах конфликта. В таком случае рост цен на нефть будет сопровождаться волатильностью мировых рынков и крахом российского.
7. Разделение техно-гигантов
Андрей Мовчан
финансист, инвестиционный менеджер
В 2020-м чиновники грозили разделить Microsoft, Amazon, Google, Apple, как Standard Oil 110 лет назад. Если новые антитрастовые законы по разделению либо ограничению деятельности гигантов будут приняты в 2021 году, рынки может накрыть волна волатильности, большая, чем весной 2020-го.
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8. Небывалый бум популизма
Мовчан отмечает, что экономические потери 2020-го на фоне роста фондовых рынков резко увеличили неравенство и поставили перед правительствами развитых стран вопрос о том, как компенсировать беспрецедентные расходы на защиту экономики.
Андрей Мовчан
финансист, инвестиционный менеджер
Современные политики не умеют решать такие задачи иначе как печатанием денег и увеличением налогов. На волне поддержки избирателями, живущими на гособеспечении, политики легко могут переборщить и резко снизить мотивацию инвесторов и предпринимателей. Фондовые рынки отреагируют значительной коррекцией, экономики могут отреагировать медленнее, но не менее сильно.
9. Введение жестких ограничений ради климата
Если тема климата выйдет на первый план в политике США, она может стать еще одним поводом для экономической атаки на Китай. Кроме того, дополнительные ограничения, сборы и требования по очищению индустриальных процессов могут сильно ударить по мировой строительной отрасли, рынку недвижимости, производителям стали, транспортным компаниям.
10. Победа "пандемической" психологии
Андрей Мовчан
финансист, инвестиционный менеджер
В 2020 году мир выработал технологию реагирования на пандемию. Огромная машина борьбы с вирусом сформировалась, "пандемическая" психология сложилась. Коронавирус будет побежден, но машина останется, так же как и психология. Странно было бы ожидать появления нового вируса уровня COVID-19 в 2021 году, однако еще долго любой слух о предполагаемом обнаружении нового заразного вируса будет вызывать панику и массовые распродажи на рынках, а также "антивирусные" ограничения в ближайших к очагу и наиболее нервных регионах. Кто знает, сколько таких сообщений и слухов появится в 2021 году?
А что касается обычных прогнозов, то Всемирный банк ожидает роста глобального ВВП на 4% в 2021 году. Правда, аналитики ВБ остаются осторожными в своих оценках и говорят, что восстановление экономики будет напрямую зависеть от успехов вакцинации от коронавируса.
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Андрей Мовчан
финансист, инвестиционный менеджер
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