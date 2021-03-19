Растаможка евроблях подешевеет на 30%: у Зеленского говорят о новой модели

Растаможить авто можно будет через портал госуслуг "ДіЯ"

Президент Владимир Зеленский провел заседание Национального совета реформ, на котором рассмотрели вопрос новой модели растаможки автомобилей, ввозимых из-за рубежа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

На Банковой обратили внимание, что через украинскую таможню ежегодно проходит около 500 тыс. автомобилей. В результате манипулирования со стоимостью транспортных средств в карманах взяточников оседает примерно 150 млн долларов, а потери бюджета достигают 300-400 млн долларов.

Поэтому предлагается предусмотреть автоматизированную прозрачную формулу, которая поможет рассчитывать стоимость автомобиля по унифицированным критериям.

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Растаможить транспортное средство можно будет через портал государственных услуг "ДіЯ". Прогнозируется, что в ближайшие пять лет после внедрения новой модели стоимость растаможки легковых автомобилей будет уменьшена на 30%.

Напомним, глава парламентского комитета по таможенной политике и налогам Данил Гетманцев предложил ограничить срок льготной растаможки "евроблях" строком на 3 месяца вместо полугода, как сегодня записано в законопроекте.

Также говорилось, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекты № 4643-д и № 4644-д. Они предусматривают 180 дней льготного периода растаможки для владельцев авто на еврономерах. При этом таможенное оформление "евроблях" хотят проводить без учета стоимости автомобиля и уплаты ввозной пошлины.

Впрочем, сами "евробляхеры" требовали под Радой принятия другого законопроекта. Они хотят полной отмены акциза для всех легковых авто.

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