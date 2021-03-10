Равномерное падение: в Украине снова подешевели доллар и евро

На четверг, 11 марта, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

10.03 10.03 Изменение 1 доллар США 27,74 грн 27,70 грн - 0,04 1 евро 32,97 грн 32,93 грн - 0,04

По сравнению со значениями 10 марта доллар подешевел на четыре копейки после роста курса на три копейки в предыдущий банковский день. А за неделю с 4 по 11 марта гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 15 копеек.

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Курс евро на 11 марта тоже снизился на четыре копейки и опустился еще ниже психологической отметки в 33 гривни. Эту черту евро пересек вниз впервые за полгода.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

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