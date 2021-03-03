"Разве не фантастика?": истории украинцев, которые вернулись из Польши на "Большую стройку"

С начала реализации программы "Большая стройка" только в дорожной отрасли открылись десятки тысяч новых вакансий. Многие работники, которые сейчас задействованы на строительстве украинских дорог, еще недавно работали за границей – в Украине для них не хватало рабочих мест с достойной зарплатой.

На Facebook-странице "Большой стройки" опубликованы их истории.

37-летний Тарас Каплюк сейчас работает прорабом в компании "Автомагистраль-Юг". К началу пандемии коронавируса он был прорабом в Польше на строительстве сооружений. Когда ввели карантин, вынужденно вернулся в Украину. Как оказалось – чтобы найти лучшую работу.

"Найти работу во время карантина – разве не фантастика? Разница в зарплате – в Украине получаю немного меньше, чем в Польше – не столь существенная, чтобы снова ехать за границу на заработки", – рассказал он.

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Назар Дукельский с ноября 2020 года работает в мостостроительном подразделении "Автомагистрали-Юг". До этого два года зарабатывал на жизнь арматурщиком в польском Вроцлаве.

"В то время в Украине не было конкурентной зарплаты для моей специальности. Зато за рубежом предлагали прекрасные условия. В Польше, например, зарплата в пересчете на гривни – примерно 45 тысяч, за проживание платит работодатель. Но когда мой знакомый предложил работу в новом подразделении "Автомагистрали-Юг", я сразу согласился. Дома – не на чужбине. Сейчас у меня приличная заработная плата. Ехать на заработки желания нет, потому что благодаря "Большой стройке" есть стабильная работа дома", – рассказал он.

Тем временем 28-летнему Тарасу Кинашу из Львова в украинской компании предложили зарплату на 25% выше, чем в Польше.

"Я хочу строить Украину. Больно смотреть, как чужая страна развивается, а твоя – нет. Работая в Польше, планировал получить опыт и при первой возможности вернуться в Украину. К счастью, именно так и произошло", – рассказал Тарас, который сейчас работает ведущим инженером.

Напомним, в Украине будет создан государственный фонд в форме акционерного общества со стартовым капиталом около 3 млрд долл. для финансирования программы "Большая стройка". Как рассказал заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, подобные фонды работают в большинстве развитых стран мира и обеспечивают более прозрачное и эффективное управление инвестиционными проектами страны.

Как известно, в 2020 году "Укравтодор" в рамках президентской программы "Большая стройка" построил и отремонтировал рекордное количество дорог – 4056 км. При этом ремонт 1 км дороги стал обходиться государству дешевле на 4,5 млн грн, а качество работ улучшилось.