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Реформа госэкоконтроля не должна усиливать регуляторное давление на бизнес, – EBA

17 марта, 13:32

Ирина Ненько

Экологический комитет ВРУ рассмотрит сегодня, 17 марта, доработанную версию законопроекта №3091 о государственном экологическом контроле

Документ обеспечивает предпосылки для ликвидации Госэкоинспекции и создание нового органа, однако в основе – риск-ориентированный подход. Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес-ассоциации (EBA), опубликованном на официальном сайте, сообщает "Obozrevatel".

Так, отмечают в EBA, в новой редакции законопроекта были учтены следующие критические замечания для бизнеса:

Кроме этого, законопроект стремится вписать принципы экологического контроля в иерархии действующего законодательства в сфере охраны окружающей среды и государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

В то же время в ассоциации добавляют, что в тексте документа содержатся неоднозначные положение, которые еще больше зарегулируют природоохранную отрасль и не поддерживаются бизнесом:

"Бизнес обращает внимание, что положений, которые не поддерживаются сообществом, – немало. Поэтому Европейская бизнес-ассоциация обращается к парламенту и правительству с просьбой учесть замечания бизнеса и способствовать разработке качественной и комплексной природоохранной системы, чтобы после реформы мы получили эффективный орган, а не бюрократического гиганта, основная цель которого – давление на бизнес", - резюмируют в EBA.

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