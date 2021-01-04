Реформа пенсионной системы: почему украинцы не доверяют государству

Скорость во внедрении реформы только ради "птички" на сработает

Будут ли получать пенсию украинцы, которые сегодня работают, никто не даст гарантии. Точно известно одно – чтобы хватило для жизни на пенсии, необходимо начинать откладывать уже сегодня.

Что предлагают украинцам, сколько откладывать и где хранить – разбирались корреспонденты новостей "Сегодня" Инна Гуриненко, Валерия Шапоренко и Иван Наконечный.

В селе Пашковка Киевской области Леся Кипич руководит домом культуры и получает от сельсовета минимальную зарплату, как и ее коллеги – библиотекарь, руководители хоров и кружков. Она уверена, что дополнительным вычетам ее коллеги не обрадуются.

О дополнительных взносах заговорили нардепы больше года назад. Сначала речь шла о 2 процентах от зарплаты с работодателя и 1 проценте с работника.

Галина Третьякова, народный депутат, председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, заявляла, что комитет вел консультации с центральными органами исполнительной власти относительно поиска денег, которыми будет наполняться еще один, отдельный от уже действующего, пенсионный фонд.

Первый – солидарный для льготных выплат по инвалидности или военным. Остальные граждане будут получать деньги со своих пенсионных счетов. Кто сколько отложит. Иначе надеяться на пенсию в Украине, как это действует сейчас, – нет смысла.

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25 сентября 2020 года премьер Денис Шмыгаль на лекции "Украина мечты" студентам Львовской политехники заявил:

"Мы не сможем платить пенсии в будущем лет через 15. Это обычная математика и экономическая демография. Я веду свой список преступлений против Украины за 30 лет, и одно из них – это отсутствие накопительной пенсионной системы".

И скорость ради "птички" здесь на сработает, – убеждают эксперты.

Павел Кухта, и.о. министра экономики (2020), руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики, считает, что это не та вещь, которую необходимо с пол-пинка вводить, ведь кто может отдавать дополнительные деньги?

А народный депутат Сергей Магера напоминает, что это – колоссальная дополнительная фискальная нагрузка, которая вообще не адекватна во времени, учитывая экономический кризис.

И законы к пенсионным новациям не готовы. Копить в Украине возможно только в гривнях. Почему? Авторы молчат. Как и о том, кто гарантирует, что огромные суммы в масштабах страны не превратятся в ... копейки, как уже было в советском Сбербанке.

Павел Кухта говорит:

"Если будет кризис, люди увидят, что их сбережения сгорели, доверие будет окончательно подорвано, и даже в банки потом деньги не понесут".

А тем временем запустить пенсионную реформу планируют через два года – в 2023-м.

Видео: Сегодня

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, почему некоторые работодатели не выживут при реформе пенсионной системы.

Также напомним, что в Украине продолжаются попытки запустить накопительную пенсионную систему.

Теперь Кабмин предложил ввести профессиональные накопительные пенсии для отдельных категорий людей до 35 лет и тех, кто имеет право на льготные пенсии. Правительство предлагает Раде три профессиональных пенсионных программы.