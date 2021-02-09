Правительство хочет отвязать соцвыплаты от прожиточного минимума: что изменится для украинцев

После Нового года Кабмин всерьез взялся за реформы в социальной сфере. В Верховную Раду было подано сразу несколько законопроектов, которые в корне меняют существующую систему расчета социальных платежей, штрафов, многих видов других выплат, а также прожиточного минимума. Еще один проект на эту тему одобрен Кабмином и, очевидно, будет подан в парламент в ближайшее время. Сайт "Сегодня" разбирался, каких изменений можно ожидать.

Вводятся "базовые величины"

В правительстве уже давно говорят о том, что разного рода выплаты и платежи нужно отвязать от прожиточного минимума. Теперь эти планы обрели форму законопроектов.

В частности, законопроектами вводятся такие новые расчетные показатели:

- базовая величина для социальных выплат на детей;

- базовая величина для социальных выплат населению;

- базовая величина для денежных платежей и взысканий;

- базовая величина для административных сборов.

После того, как законопроекты будут проголосованы, выплаты и сборы, которые указаны в названии этих показателей, не будут зависеть от прожиточного минимума. Они будут рассчитываться отдельно и фиксироваться в законе о госбюджете на каждый год.

Каким будет размер базовых величин

Ответ на этот вопрос содержится в проекте закона "О мерах по упорядочению системы расчетов размеров прожиточного минимума, социальных выплат, денежных платежей и взысканий и платы за предоставление административных услуг", который одобрен Кабмином, но на момент подготовки материала еще не был зарегистрирован в парламенте.

В этом документе указано: в момент ввода в действие этих величин они не будут отличаться от прожиточного минимума, который будет действовать на эту дату.

В частности, с 1 января 2022 года базовая величина для социальных выплат на детей устанавливается в размере прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, который действовал по состоянию на 1 декабря 2021 года. А социальная выплата населению устанавливается в размере прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц на эту же дату.

На сегодняшний день эти величины уже известны. Согласно закону о бюджете на этот год, с 1 декабря прожиточный минимум для детей до 6 лет будет составлять 2100 грн, для детей от 6 до 18 лет – 2618 грн, для нетрудоспособных лиц – 1934 грн. Соответственно, такими же будут базовые величины для социальных выплат.

Базовая величина для денежных платежей и взысканий и базовая величина для административных сборов в 2022 году устанавливаются в размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который будет действовать с 1 декабря 2021 года. Это 2481 грн.

Как часто будут изменяться базовые величины

Введение новых расчетных величин в Кабмине объясняют желанием избежать повышения всех выплат после увеличения прожиточного минимума.

Реклама

"К величине прожиточного минимума привязано свыше 150 разнообразных видов выплат... Любое увеличение прожиточного минимума приводит к автоматическому пересчету значительного количества выплат и необходимости изыскания дополнительных расходов бюджетов всех уровней", – говорится в обосновательной части законопроекта.

Исходя из этого, логично было бы предположить, что базовые величины будут устанавливаться на весь год. Однако законопроектами предусмотрено, что они должны пересматриваться. Притом не реже двух раз в год. То есть фактически с такой же частотой, с какой пересматривается сейчас прожиточный минимум.

Базовая величина для социальных выплат должна будет пересматриваться с учетом инфляций.

Базовая величина для денежных платежей и взысканий и базовая величина для административных сборов не будут "привязаны" к инфляции. В частности, о базовой величине для админсборов в законопроекте говорится, что она будет рассчитываться "с учетом экономического значения административных услуг, в частности необходимости покрытия стоимости их предоставления".

Изменится ли размер соцвыплат и штрафов

В основном выплаты и платежи будут примерно такими, какими есть и сейчас. Потому что в текстах законов фразу "прожиточный минимум" просто заменяет на фразу "базовая величина", а размер оставят прежним.

Например, в законопроектах № 4670 и № 5013 говорится о том, в каких случаях будет применяться базовая величина для денежных платежей и взысканий. Так, на сегодняшний день чиновника накажут, если в его декларации обнаружатся "ошибки" на сумму от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Новым законопроектом предусмотрено, что наказание наступает, если расхождения в декларации составляют 100-250 базовых величин для платежей и взысканий. А эта величина, как мы указали, по крайней мере на первых порах будет равна нынешнему прожиточному минимуму.

Однако в ряде случаев суммы все-таки предполагается изменить. Например, сейчас законодательство предусматривает награду обличителю коррупции, если окажется, что коррупционер нанес государству ущерб на сумму свыше 5000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. А в новых законопроектах предлагается награждать обличителя, только если ущерб превысит 6420 базовых величин для денежных платежей и взысканий. То есть получить награду за "сдачу" коррупционера теперь будет труднее.

Также изменится ряд социальных выплат. Например:

Выплата дополнительной пенсии "чернобыльцам" за вред, причиненный здоровью, и ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца сейчас не могут превышать 10 прожиточных минимумов (ПМ), а в будущем их предполагается выплачивать в полном объеме, независимо от заработка, пенсии или другого дохода.

Единоразовая денежная помощь в случае гибели (смерти) военнослужащего во время выполнения обязанностей 750 ПМ – 965 базовых величин (БВ) для социальных выплат населению.

Единоразовая денежная помощь в случае гибели (смерти) военнослужащего от несчастного случая или по болезни: сейчас 500 ПМ – будет 645 БВ.

Единоразовая денежная военнослужащему в случае инвалидности: для I группы вырастет с 400 ПМ до 515 БВ, для II группы – с 300 ПМ до 385 БВ, для III группы – 250 ПМ до 320 БВ.

Надбавка к пенсиям для лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной уменьшится с 200% минимальной пенсии по возрасту до 70% БВ.

В случае смерти лица, которое имело особые заслуги перед Родиной, выплаты членам семьи вырастут с 5 ПМ до 6,2 БВ.

Выходное пособие для лиц, которые увольняются в связи с призывом или принятием на военную службу увеличатся с 2 ПМ до 2,6 БВ.

Денежное обеспечение военнообязанных, которые не работали на момент призыва, подрастут с 1 ПМ до 1,3 БВ.

Разовая денежная помощь, которая выплачивается участникам боевых действий до 5 мая: сейчас размер утверждает Кабмин – в будущем сумму зафиксируют в размере 85% БВ для выплат.

Разовая денежная помощь, которая выплачивается лицам с инвалидностью вследствие войны до 5 мая: для I группы вырастет с 50% ПМ до 255% БВ, для II группы – с 40% ПМ до 225% БВ, для III группы – с 30% ПМ до 195% БВ.

Надбавка к пенсии для почетных доноров увеличится с 10% ПМ до 13% БВ.

Что будет с прожиточным минимумом

Прожиточный минимум остается базовым социальным стандартом, однако его планируют радикально изменить и приблизить к реальному.

В законопроектах говорится, что размер прожиточного минимума должен пересчитываться каждый месяц – как в целом, так и для каждой социально-демографической группы в отдельности. Эти данные будут публиковаться до 25 числа на сайте Минсоцполитики.

Согласно новым нормам, в прожиточном минимуме будет установлено такое соотношение товаров и услуг: 50% размера прожиточного минимума будут занимать продовольственные товары, а еще 50% – непродовольственные товары и услуги.

Подробнее о новых подходах к расчету прожиточного минимума смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня