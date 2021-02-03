Регионам дали 6 млрд: субвенции пойдут на медицину, транспорт и безопасность

Кабинет министров на своем заседании утвердил порядок и условия предоставления субвенции местным бюджетам на социально-экономическое развитие.

Об этом в среду, 3 февраля, премьер Денис Шмыгаль сообщает в своем Telegram-канале.

По его словам, в бюджете на этот год на соответствующие проекты заложено 6 млрд грн. Их можно будет направить:

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на строительство и реконструкцию социальной инфраструктуры;

на приобретение медицинского оборудования или коммунального транспорта;

на проекты по энергоэффективности и энергосбережению;

на природоохранные и экологические проекты;

на другие цели, способствующие развитию общин и повышения комфорта, безопасности и благосостояния украинцев.

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Напомним, годом ранее в 19 областях Украины была зафиксирована задолженность по выплате льгот и субсидий на оплату коммунальных услуг, которая возникла из-за того, что фактическая потребность в таких затратах за счет субвенции не была обеспечена.

Также сообщалось, что в январе 2020 остатки государственной субвенции из бюджета были направлены на развитие медицины в сельской местности.

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