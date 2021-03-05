Рекорд с 2018 года: цены на нефть взлетели на доковидный уровень

После решения стран ОПЕК+ не ослаблять ограничения на добычу нефти в апреле, цены на нефть WTI впервые с 2018 года пересекли отметку 65 долларов за баррель. Фьючерсы на Brent торгуются выше 68 долларов за баррель, на максимумах с весны 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Markets Insider.

Так, к 14:15 по киевскому времени WTI торговалась по 65,43 доллара за баррель. Суточный максимум – 65,46 доллара за баррель.

Торги по нефти Brent к этому времени проходили на отметке 68,56 доллара за баррель. Максимум за сутки – 68,57 доллара.

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Напомним, предыдущая договоренность ОПЕК+ действует до конца марта. На рынке были сомнения, что Саудовская Аравия согласится продлить свои обязательства на апрель. Это оказывало давление цены. Теперь, когда выяснилось, что Саудовская Аравия не будет наращивать добычу, котировки пошли вверх.

На этом фоне аналитики уже пересматривают свои прогнозы цен, пишет Reuters. В частности:

Goldman Sachs повысил прогноз цены Brent на 5 долларов до 75 долларов за баррель во втором квартале и до 80 долларов за баррель в третьем квартале 2021 года.

UBS повысил прогноз цены Brent до 75 долларов за баррель, а WTI – до 72 долларов во второй половине 2021 года.

Как известно, из-за подорожания нефти цены на бензин в Украине стремительно растут.

А подробнее о том, как нефтяные котировки влияют на стоимость бензина в Украине, узнавайте из видеодуэли экспертов:

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