Рекорд за рекордом: курс биткоина впервые прорвался выше 58 тысяч долларов

На новом максимуме криптовалюта продержалась не долго

В ночь с 21 на 22 февраля курс биткоина установил новый рекорд, впервые поднявшись выше отметки в 58 тыс. долларов. Предыдущий максимум в 57 тыс. долларов за монету биткоин обновил 20 февраля.

Как свидетельствуют данные CoinDesk, после нового рекорда курс биткоина откатился к уровню 56,5 тыс. долларов, на котором держался большую часть выходных.

Читайте также: Самые известные поклонники биткоина. Кто они?

Реклама

Однако, как рассказал сайту "Сегодня" аналитик TeleTrade Сергей Родлер, в ближайшие дни курс Bitcoin может снизиться в район 49 тысяч долларов. По его словам, быстрый рост криптовалюты уже оказывает психологическое давление на инвесторов, и они начинают ждать падения цен.

В целом же курс биткоина остается крайне волатильным – резкий рост сменяется не менее резким падением. Поэтому Родлер советует проявлять терпение и ни в коем случае не покупать криптовалюту на максимальных отметках.

Напомним, что за последние дни биткоин взял сразу несколько рубежей – сперва 54, потом 55, 56 и 57 тысяч долларов. В целом стремительный рост биткоина наблюдается с декабря-января.

Видео: Сегодня

Кстати, в YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.