Ремонт техники Apple в Украине сделают официальным

Американская компания Apple расширит программу сотрудничества с независимыми сервисными центрами. Украина попала в список стран, которые присоединятся к Independent Repair Provider до конца 2021 года. Сервисы по ремонту техники из стран, которые попали в программу, получают доступ к оригинальным деталям Apple, а также инструментам для ремонта и диагностики.

Об этом сообщила прес-служба Apple.

Участие в программе бесплатное. Но для получения сертификации придется нанять сертифицированного техника Apple, который будет выполнять ремонт.

Сервисные компании смогут подать заявки в электронном виде.

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Напомним, ранее Apple запустила украинский раздел на официальном сайте. Это может свидетельствовать о планах компании полноценно выйти на украинский рынок.

Кроме того, ранее Apple также зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью в Украине. Кроме того, о планах Apple открыть украинский офис может свидетельствовать то, что в феврале компания разместила вакансию налогового аналитика в Киеве.

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