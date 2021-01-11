Ревизоры МВФ вернулись к пересмотру кредитной программы для Украины

Миссия фонда начала работу еще в декабре, но встречи пришлось прервать

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине возобновила пересмотр кредитной программы stand-by после перерыва на праздники. По итогам работы этой миссии фонд будет принимать решение о предоставлении или не предоставлении Киеву второго транша.

Об этом сообщило представительство МВФ в Украине, передает Интерфакс-Украина.

Напомним, ранее стало известно, что работа миссии МВФ в Украине затянулась. Встречи стартовали еще 21 декабря, но из-за новогодних праздников и дистанционной работы (и связанной с этим разницы часовых поясов) так и не завершились.

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Как известно, МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR 3,6 млрд (около 5 млрд долл.) с немедленным выделением 2,1 млрд долл. первого транша. Размеры второго и третьего транша – по 700 млн долл. Предоставление Украине следующих траншей пока задерживается.

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