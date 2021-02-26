Результаты Vega 2020: более 555 млн грн дохода и развитие высокоскоростного гигабитного интернета

За 2020 год ЧАО "Фарлеп Инвест" перечислило 114, 8 млн грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней

По итогам финансовой деятельности 2020 года, консолидированный доход национального телеком-оператора Vega составил более 555 млн грн. Часть от телекоммуникационных услуг составляет 518 млн грн. Средний доход на одного пользователя интернета составил 121 грн. В компании отмечают постоянный рост доходов в ключевых для бизнеса направлениях. По сравнению с аналогичным отчетным периодом 2019-го, поступления от услуг, предоставляемых клиентам B2B и B2C по современным оптоволоконным технологиям, увеличились на 14% и в 2020 году составили 244 млн грн. Часть доходов ритейла от предоставления интернет-сервисов и передачи данных по технологиям FTTx и GPON в 2020 году составила 43%.

Доходы от VoIP телефонии в B2B сегменте увеличились на 37%, по сравнению с прошлым годом, и достигли 80 млн грн. Это обусловлено активной миграцией медных сервисов на оптические сети, популярностью услуги Виртуальная АТС и новыми включениями клиентов, объясняют в пресс-службе.

Снижение показателей наблюдается только в сегменте услуг телефонии, которые еще предоставляются по медным технологиям, и это влияет на общую ситуацию.

По трендам дохода от интернета на оптических сетях, то в 2020 году сегменты B2C и B2B продемонстрировали умеренный рост, несмотря на влияние пандемии, переход на дистанционный режим работы и общее снижение экономической активности.

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Показатель EBITDA в финансовом отчете оператора – 137, 3 млн грн.

За 4 квартала 2020 ЧАО "Фарлеп Инвест" перечислило 114, 8 млн грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

Капитальные инвестиции Vega 2020 года составили 75,4 млн грн. Большая часть средств была направлена в строительство высококачественной оптической сети по технологии GPON. Кроме Киева, Днепра, Одессы и Львова, зоны гигабитного интернета начали развивать и в Запорожье.

"Новые реалии еще ярче продемонстрировали важную роль интернета в жизни людей. В ответ на стремительный рост потребностей пользователей в скоростном обмене информацией, мы продолжили инвестировать в развитие современной оптоволоконной сети Gigabit по технологии GPON, – отмечает генеральный директор национального телеком-оператора Vega Мурат Чинар. - Хотя карантинные мероприятия и повлияли на темпы строительства новых зон Gigabit, за 2020 год мы расширили покрытие высокоскоростного интернета до 100 000 домохозяйств и офисов, и втрое увеличили базу гигабитных абонентов".

В течение года обслуживание клиентов Vega происходило с соблюдением всех норм безопасности и мер по предотвращению распространения на территории Украины вирусу COVID-19. Заботясь о здоровье работников и абонентов, компания направила более 1,3 млн грн на обеспечение противоэпидемическими средствами.