Россия теряет экспорт нефти в дальнее зарубежье

В январе-феврале 2021 года Россия экспортировала в страны дальнего зарубежья 32,83 млн тонн нефти. Это на 21,6% меньше, чем за тот же период 2020 года. Среднесуточный экспорт составил 4,08 млн баррелей.

Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления ТЭК России, сообщает Интерфакс.

Только в феврале в дальнее зарубежье экспортировано 15,39 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт снизился на 25,2%. Среднесуточный экспорт – 4,03 млн баррелей.

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А вот поставки в ближнее зарубежье (то есть в Беларусь) выросли сразу на 232,7% в январе-феврале 2021 года – до 2,36 млн тонн нефти.

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Напомним, ранее сообщалось, что Россия проиграла Саудовской Аравии нефтяную битву за Китай. Годовые поставки саудитов в Китай составили 84,92 млн тонн, россиян – 83,57 млн тонн. На третьем месте по поставкам нефти в КНР оказался Ирак.

Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи ОПЕК+ только усилилась.

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