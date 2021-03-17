Россия теряет польский рынок: поставки нефти из РФ упадут в полтора раза

Варшава продолжает сокращать нефтяную зависимость от Москвы, поэтому крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подписала новый контракт с "Роснефтью", где объемы поставок нефти в 2022-2023 годах уменьшаются с 5,4-6,6 млн до 3,6 млн тонн.

Об этом сообщает издание "Прогресс технологий".

"Ежемесячный объем поставок по контракту составит 300 тыс. тонн сырья. Он соответствует условиям, согласованным в ходе переговоров с российской стороной. Ограничение объемов не влияет на безопасность поставок на НПЗ группы Orlen", – говорится в сообщении польской компании.

Контракт с польской компанией был одним из самых крупных в экспортном портфеле "Роснефти", которая доминировала на рынке Польши. Кроме того, бо́льшая часть польских НПЗ строилась с привязкой к нефтепроводу "Дружба", а заводские технологии были ориентированы на переработку нефти марки Urals.

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Однако с 2016 года Orlen взял курс на диверсификацию поставок, начав сотрудничество с Саудовской Аравией, а также приобретая партии нефти у Нигерии, Алжира и США, а в январе 2021 поляки объявили об увеличении поставок саудовской нефти с 300 тыс. до 400 тыс. тонн. Кроме того, в марте польская компания объявила о годовом контракте с техасской компанией Exxon на 1 млн тонн нефти.

Напомним, это не первый нефтяной рынок, откуда вытесняют РФ. Так, Россия проиграла Саудовской Аравии нефтяную битву за Китай. По итогам 2020 года саудиты поставили в Китай больше нефти, чем Россия: 84,92 млн ближневосточных тонн против "скрепных" 83,57 млн.

Также сообщалось, что в 2016-2018 годах "Роснефть" поставляла на Orlen 6-8,4 млн тонн нефти, однако полякам удалось значительно сократить этот объем.