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Россия урезала транзит газа через Украину

6 января, 12:05

Ксения Капустинская

"Оператор ГТС" готов обслуживать больший объем прокачки

Российский "Газпром" в начале января 2021 года снизил транзит газа через Украину до около 130 млн куб. м в сутки. Для сравнения, в конце декабря транзит российского газа через Украину составлял примерно 180 млн кубометров в сутки.

Об этом сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

По словам Макогона, ГТС Украины готова обеспечить больший объем транзита, если "Газпром" подаст соответствующие заявки.

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Как известно, с 2021 года обязательная бронь поставок "Газпрома" через Украину уменьшилась со 178 млн до 110 млн кубов в сутки. Это предусматривает соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ОАО "Газпром", заключенное в конце 2019 года на пять лет. Оно будет действовать до 2024 года.

Снижение объемов транзита российского газа через Украину уже привело к повышению цен на газ в ЕС почти до двухлетнего рекорда.

Также сообщалось, что в целом за 2020 год транзит российского газа через Украину упал почти на 40%, составив 55,8 млрд куб. м. В западном направлении прокачали 51,9 млрд куб. м газа (-32%), в южном – 3,9 млрд куб. м (-70%).

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Источник: Сегодня

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