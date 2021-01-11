Российский трубоукладчик снова покинул зону строительства "Северного потока – 2"

"Академик Черский" не продержался и недели у берегов Дании

Российский трубоукладчик "Академик Черский" после нескольких дней пребывания в зоне достройки газопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании снова двинулся в восточном направлении.

Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic.

В качестве цели своего перехода судно указывает не какой-то конкретный порт, а морскую акваторию (offshore).

Любопытно, что вспомогательное судно "Балтийский исследователь" осталось на прежнем месте, где ранее стоял трубоукладчик.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 6 января "Академик Черский", месяц простоявший в порту российского Калининграда, вошел в экономическую зону Дании, где обрывается ветка "Северного потока – 2".

А в конце декабря-2020 российская трубоукладочная баржа "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне ФРГ и ушла из этих вод. После этого Датское агентство по мореплаванию сообщило, что с 15 января в датских водах может возобновить стройку газопровода трубоукладчик "Фортуна". Пока он пришвартован в германском порту Висмар.

В начале января-2021 стало известно, что из проекта выходит один из ключевых игроков. Норвежская компания DNV GL, которая должна была сертифицировать газопровод к моменту окончания его строительства, отказалась предоставлять эту услугу из-за грозящих санкций США.