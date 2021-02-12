Рост аварийности, скачки цен, огромные долги: почему в энергетике обострились проблемы

В Украине сложилась критическая ситуация в энергетической сфере, и проблемы пока только усугубляются. Об этом в последнее время все громче заявляют и в правительстве, и в компаниях, работающих на этом рынке. Растущие долги всех перед всеми, участившиеся аварии, непонятная ситуация с углем, угроза возобновления импорта российской электроэнергии и потери энергонезависимости, неготовность к энергетической евроинтеграции – все это приводит к мысли, что реформа в энергетической сфере фактически провалилась.
Что происходит в энергетике на самом деле? Что будет завтра? И есть ли выход из сложившейся ситуации? Об этом на специальной пресс-конференции рассказал генеральный директор крупнейшей энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко.
Почему важно решить все проблемы до 2023 года
Как напомнил на пресс-конференции "Энергетика Украины: европейский выбор и решения для выхода из кризиса" Максим Тимченко, реформа украинского энергорынка стартовала фактически в 2013 году. Именно тогда был принят первый закон, в котором закладывался европейский вектор развития отрасли. Однако новая модель рынка была запущена только в середине 2019-го.
Прошедшие с тех пор полтора года – достаточный срок, чтобы делать какие-то выводы. Однако говорить о завершении реформ все еще рано. Ведь их цель – перестроить энергетическую отрасль Украины таким образом, чтобы она была готова к синхронизации с европейской энергетической системой и европейским энергорынком, которая запланирована на 2023 год.
На сегодняшний день Украина не готова к такому объединению, считает Максим Тимченко.
"В декабре прошлого года ДТЭК представил долгосрочную стратегию развития компании. Там было много месседжей и о развитии энергетики в целом. Конечно же, наша стратегия пронизана европейским выбором Украины. И о ситуации в отрасли также хотелось бы говорить через призму движения нашей страны и энергетики в сторону Европы. Однако нельзя говорить о синхронизации рынков Украины и Европы, если базовые глобальные тренды не находят отражения в том, как сегодня развивается Украина, как работает наш сектор. Мое мнение – что движение и интеграция Украины в Европу должны начинаться с энергетики и синхронизации энергорынков. И я надеюсь, что этот важнейший этап Украина не пропустит", – сказал Максим Тимченко.
Цены бьются в конвульсиях, но все время – ниже порога безубыточности
По словам гендиректора ДТЭК, после запуска рынка он просуществовал в нормальном, стабильном состоянии всего около трех месяцев.
"А потом большинство решений, которые принимались национальным регулятором, привели к той волатильности, которую мы наблюдаем до сегодняшнего момента", - сказал Тимченко.
Даже спустя полтора года после запуска рынок электроэнергии остается крайне волатильным. Правила постоянно меняются, цены реагируют на это резкими скачками, которые иногда составляют до 100% в обе стороны.
Однако, несмотря на конвульсивные колебания, цены на энергорынке все равно остаются ниже порога безубыточности (на графике порог обозначен пунктирной линией). Почему так происходит?
Причина в том, что эти цены формируются, по сути, не рынком. Еще на заре открытия рынка НКРЭКУ ввела определенные ограничения, так называемые "прайс-кэпы", которые должны были как-то сгладить возможные скачки на начальном этапе работы рынка. По мнению Максима Тимченко, тогда это было правильное решение. Если бы не два "но".
Во-первых, в отличие от западных стран, где прайс-кэпы выше порога безубыточности и действительно выполняют роль барьера от ценовых шоков, в Украине эти прайс-кэпы оказались в полтора раза ниже настоящих рыночных цен. По информации, представленной ДТЭК, на сегодня, с учетом холодной зимы и потребностей в энергоносителях, себестоимость электроэнергии может доходить до 75 долларов за мегаватт/час. А прайс-кэпы ограничивают цену 50 евро за МВт/ч.
Во-вторых, прайс-кэпы обещали ввести только на короткое время – 9 месяцев. Однако они продолжают действовать до сих пор.
"Изначально мы входили в этот рынок с расчетами, которые были сделаны и министерством, и регулятором, и были верифицированы нашими западными партнерами. Эта модель работы рынка показывала, что есть точка безубыточности, когда финансовая система сбалансирована. Однако политические желания или просто непонимание, или какие-то другие мотивы – в основном регулятора – привели к тому, что больше года вся энергосистема работает ниже точки безубыточности. И это отправная точка для обсуждения тех проблем, которые сложились в энергетике", - подчеркивает Максим Тимченко.
Гендиректор ДТЭК констатирует: при нынешней ситуации "условно хорошо" из всех игроков рынка сегодня чувствуют себя только некоторые трейдеры, "спекулянты", которые воспользовались недоработками новой модели энергорынка и научились на этом зарабатывать. Что касается остальных компаний – как государственных, так и частных, – то у них за полтора последних года накопилось долгов больше, чем за предыдущее десятилетие.
"За все время работы предыдущей модели рынка, когда был единый покупатель, мы вошли в новый рынок с долгами порядка 27 млрд. А за последних полтора года долги достигли 50 млрд грн. Плюс дотации шахтам 5 млрд можно сюда добавить. Наверное, это диагноз того, как работает модель рынка. Иначе как финансовым геноцидом генерирующих компаний это невозможно назвать. Ну не может быть в нормально работающей системе, чтобы за год долги выросли на 50 млрд грн! И только непрофессионализмом объяснить это тоже нельзя", - считает Максим Тимченко.
Аварийность выросла в 4 раза
Если сравнивать ситуацию до запуска новой модели энергорынка и сейчас, ситуация с аварийностью получается угрожающей. В 2020 году, по сравнению с 2018-м, коэффициент аварийности на атомных энергоблоках вырос в 3 раза – с 2 до 6%. Коэффициент аварийности на ТЭС – более чем в 4 раза – с 3 до 13%.
Чтобы понять причины, стоит взглянуть на статистику расходов энергетических компаний на поддержание и обновление основных фондов.
"Тотальный дефицит денег на рынке, связанный с дисбалансом в управлении, привел к тому, что начали экономить на ремонтах. Потому что 70% тепловой генерации – это стоимость угля, 5-7% – заработная плата, столько же – налоги. Так что экономить остается на оставшихся 20%. То есть все, что было с точки зрения заработка, потратили, чтобы людям платить зарплату, покупать уголь для поддержания мощности или производство электроэнергии. Естественно, последним в этом списке осталось проведение ремонтов. А отсутствие ремонтов привело к росту аварийности", – объясняет он.
"Дефицит электроэнергии" существует только в высказываниях политиков
Еще одна проблема, о которой говорят в последнее время, – "дефицит электроэнергии" в Украине. Это связывают как с высокой аварийностью в украинской энергетике, так и с дефицитом угля. И делают вывод: надо бы вновь закупать электроэнергию в России.
Руководство ДТЭК опровергает и высказывания о дефиците угля, и о дефиците электроэнергии.
"В первом квартале 2020 года наша компания добывала в среднем 1,9-2 млн тонн угля ежемесячно. Теплая зима, снижение спроса на электроэнергию и рост выработки зеленой генерации – это привело к тому, что на складах скопилось 2,8 млн тонн угля. Это создавало угрозу для электростанций и шахт, которые были переполнены этим углем. Нужно было принимать решение: либо этот уголь потреблять, либо останавливать добычу. Мы предлагали потребителям длинные контракты, но они отказались. И нам ничего не оставалось делать, как останавливать "Добропольеуголь", а за ним и "Павлоградуголь". Впервые за всю историю нашей компании мы остановили добычу "Павлоградугля" на такой срок. В результате объем добычи упал более чем в 2 раза", – объясняет ситуацию Максим Тимченко.
Начало отопительного сезона 2020-2021 годов показало, что эта зима будет далеко не такой теплой, как прошлая. Плюс из-за карантина довольно резко, по сравнению с прошлым годом, возросло потребление электроэнергии домохозяйствами. А атомные блоки как раз решали свои проблемы с авариями и поиском денег на ремонты. В результате этого комплекса факторов общая потребность в электроэнергии увеличилась. В европейских странах в подобных ситуациях подключаются газовые блоки. Однако в Украине из-за ситуации с ценами у генерирующих компаний оказалось не так много денег (да и желания) покупать дорогой газ.
ДТЭК год назад уже была вынуждена использовать газ на Луганской ТЭС, когда поставки угля из России были приостановлены.
"По другому маршруту туда уголь доставить было нельзя, и мы работали несколько месяцев, используя газ. Из-за наличия прайс-кэпов убыток для компании исчислялся сотнями миллионов гривен. И была договоренность с правительством, что это будет компенсировано. Прошло больше года – ничего не компенсировано. Этот вопрос завис в воздухе. И сегодня многие генерирующие компании посмотрели на этот опыт ДТЭК и, поверьте, точно не хотят включать газовые блоки", – говорит Максим Тимченко.
Так что дефицита мощностей для производства электроэнергии в Украине точно нет, говорит гендиректор ДТЭК. А есть сложившаяся ситуация в отрасли, которая заставляет компании экономить. И закупка электроэнергии в России или Беларуси – не государственная необходимость, а бизнес для некоторых структур.
"Когда у нас идет импорт из-за дефицита мощностей, это аварийная помощь. И эту электроэнергию закупает госкомпания "Укрэнерго". А сегодня электроэнергию из Беларуси и из России у нас закупают коммерсанты. И этот демпинговый импорт еще больше разрушает финансовый баланс в системе", - считает гендиректор ДТЭК.
Что дальше?
По убеждению Максима Тимченко, в настоящее время у Украины есть только две альтернативы: интеграция с европейским энергорынком или возврат к энергетической зависимости от России.
"Чтобы продолжить европейский путь, Украине нужно сформировать профессиональную команду в энергетическом блоке правительства, пересмотреть финансовый баланс, погасить внутреннюю задолженность, отказаться от ручного регулирования в отрасли и провести либерализацию тарифов, – перечисляет Максим Тимченко, – при этом декларируемые цели государства должны совпадать с действием. Еще раз хочу повторить: 2023 год – это год, когда мы должны войти в другую жизнь. Жизнь в Европе по европейским правилам, с отсутствием популизма и политиканства в этой отрасли, с ответственностью игроков и регуляторов", – подчеркивает он.
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