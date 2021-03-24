Чтобы избежать уголовного наказания за неуплату налогов компанией "Нефтегаздобыча" и другие финансовые махинации, выявленные в ходе аудита в 2011 году, тогдашнему директору предприятия Олегу Семинскому пришлось скрыться.

Об этом Николай Рудьковский рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону в программе "В гостях у Дмитрия Гордона".

По словам Рудьковского, Семинский пропал незадолго до сделки по продаже "Нефтегаздобычи", когда выяснилось, что неэффективное управление привело компанию к крупным убыткам и долгам.

"Когда ситуация возникла в 2011 году, что конфликт между нами не развязывается, я смог найти аргументы, чтобы мы провели аудит компании. После того, как все было вытянуто на поверхность и показано, что фактически десятки миллионов долларов были вымыты из компании, неуплачены налоги, что это или криминальный кейс, или нужно продать стратегическому инвестору. Он с этим согласился, и буквально за несколько дней до сделки у нас пропадает гендиректор, сделка была сорвана и продать компанию мы смогли только значительно позже", – рассказал Рудьковский.

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Кроме того, что Семинский и Шуфрич (бывший совладелец "Нефтегаздобычи") ранее договорились о самовольном перераспределении долей и доходов компании за счет семьи Рудьковского, они также незаконно выводили деньги со счетов.

"Они фактически 90% прибыли отправляли на компании-мойки – днепропетровские, харьковские, другие. Вымывали фактически всю прибыль компании, даже не хватало денег для расширенного бурения. Компания на определенном этапе вообще начала сокращать добычу", – рассказал Рудьковский.

В 2015 году Семинский нашелся, обвинив в своем похищении и трехлетнем удержании в неволе Рудьковского. Комментируя уголовное дело, связанное с исчезновением Семинского, Рудьковский заявил, что это – прямое вымогательство доли в компании "Нефтегаздобыча".

"Я считаю, что то, что меня сделали подозреваемым – это прямое следствие и желание и вымогательство тех 10% или 150 миллионов долларов, которые Семинский хочет получить или с меня, или с компании, или главного акционера, потому что он для себя определил, что он являлся акционером компании", - сказал Рудьковский.