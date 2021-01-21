Руководство ЕС заявило о пересмотре Соглашения об ассоциации с Украиной в 2021 году

Президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в письме президенту Владимиру Зеленскому заявили, что в 2021 году начнется всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В письме главе государства говорится о шагах, предпринятых Европейским Союзом во исполнение договоренностей, достигнутых во время саммита, а также намечен план взаимодействия на текущий год. Лидеры институтов ЕС выразили надежду, что 2021 год в отношениях Украины и ЕС будет таким же насыщенным, как и предыдущий.

Руководители институтов ЕС отмечают, что в этом году начнется всеобъемлющий пересмотр Соглашения об ассоциации. Планируется углубление отраслевого сотрудничества, в частности в цифровой и экологической сферах. Готовится к подписанию уже в ближайшее время Соглашение об общем авиационном пространстве. Начата работа предварительной оценочной миссии ЕС в контексте будущего Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.

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Напомним, целью обновления Соглашения об ассоциации является пересмотр перечня товаров и услуг, которые Украина поставляет на рынок ЕС в льготном режиме. В частности, с европейцами обсудят торговые квоты.

Также сообщалось, что Евросоюз из-за пандемии COVID-19 отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС до тех пор, пока условия не позволят провести его лично.

Как известно, в 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.