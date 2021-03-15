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Ryanair запускает 18 "летних" маршрутов из Украины: список

15 марта, 17:15

Ксения Капустинская

Полеты еще по 37 направлениям откладываются на несколько месяцев

Ирландский лоукостер Ryanair запустит 18 маршрутов из Украины с переходом на летнюю навигацию с 28 марта. До этого Ryanair отменил 70% рейсов из Украины.

Возобновление полетов еще по 37 маршрутам отложено на май, июнь и июль, сообщает профильный портал Avianews.

Сеть лоукостера из Украины в апреле будет включать 13 направлений из аэропорта "Борисполь":

Также с началом летнего расписания Ryanair планирует полететь из Одессы в:

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Полеты из Львова будут осуществляться в:

Возобновление полетов из Харькова и Херсона отложено до мая.

Продажи билетов по еще шести направлениям закрыты. Речь идет о рейсах:

Это может свидетельствовать как о том, что Ryanair еще не сформировал планы по полетам, так и о возможном закрытии маршрутов.

Напомним, ранее в самолете Ryanair пьяный пассажир подрался с экипажем из-за просьбы надеть маску.

Видео: Twitter/MennoSwart

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