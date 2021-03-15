Ryanair запускает 18 "летних" маршрутов из Украины: список

Полеты еще по 37 направлениям откладываются на несколько месяцев

Ирландский лоукостер Ryanair запустит 18 маршрутов из Украины с переходом на летнюю навигацию с 28 марта. До этого Ryanair отменил 70% рейсов из Украины.

Возобновление полетов еще по 37 маршрутам отложено на май, июнь и июль, сообщает профильный портал Avianews.

Сеть лоукостера из Украины в апреле будет включать 13 направлений из аэропорта "Борисполь":

Вена;

София;

Берлин;

Бергамо;

Рим;

Вильнюс;

Гданьск;

Катовице;

Краков;

Познань;

Варшава;

Вроцлав;

Лондон.

Также с началом летнего расписания Ryanair планирует полететь из Одессы в:

Берлин;

Рим;

Гданьск.

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Полеты из Львова будут осуществляться в:

Бергамо;

Рим.

Возобновление полетов из Харькова и Херсона отложено до мая.

Продажи билетов по еще шести направлениям закрыты. Речь идет о рейсах:

из Киева – в Будапешт, Манчестер, из Херсона в Катовице

из Одессы – в Афины;

из Львова – в Мемминген и Будапешт.

Это может свидетельствовать как о том, что Ryanair еще не сформировал планы по полетам, так и о возможном закрытии маршрутов.

Напомним, ранее в самолете Ryanair пьяный пассажир подрался с экипажем из-за просьбы надеть маску.

Видео: Twitter/MennoSwart