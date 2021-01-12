Рыночная или справедливая: что думают эксперты о цене газа для украинцев

Специалисты газового рынка по-разному оценивают инициативу правительства снизить цену природного газа для населения, но согласны, что это – отмена закона о рынке газа и переход к ручному регулированию тарифов.

В комментарии сайту "Сегодня" сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил:

"Власти предлагают вернуться к регулируемой в ручном режиме схеме ценообразования, которая действовала до августа 2020 года. Это противоречит нашим обязательствам в рамках Ассоциации с ЕС. И может вызвать ответные действия, например, со стороны МВФ".

Он напомнил, что нынешний врио министра энергетики Юрий Витренко, работая в "Нафтогазе", много сделал, чтобы начал работать рынок свободного ценообразования на газ. Теперь у него противоположное мнение.

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Еще более жестко высказался инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, цена любого товара должна быть рыночной, а не "справедливой".

"Цены не могут быть справедливыми, они могут быть только рыночными, особенно справедливая цена с точки зрения потребителя — ноль, – иронизирует эксперт. – Разговоры о справедливых ценах – это популизм".

Эксперты не надеются, что благодаря мерам со стороны Кабмина газ подешевеет до 5 грн/куб. м, как было год назад.

"Не стоит в феврале ожидать снижения цен на газ на 44%, о которых упоминал Витренко. Максимум на 20%, или на 1,5-1,8 грн/куб. м", – говорит Дмитрий Марунич.

Но, по мнению эксперта, даже эта мера позволит прекратить протесты недовольных.

И еще. Как объяснил Юрий Витренко, цена газа может поменяться только с февраля этого года. В январе придется платить по тем тарифам, которые уже есть. При этом Витренко отметил, что "нужно будет спокойно объяснить МВФ: речь идет как раз об адекватных рыночных мерах, а не об откате назад".

Напомним, что Витренко заявил: цена газа для украинцев может снизиться на 44% при переходе на новую формулу расчета тарифов.

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