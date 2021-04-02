Рынок истончился: гривня оказалась под угрозой девальвации

Доллар 2 апреля после первого за неделю роста в официальных курсах Нацбанка подорожал и на межбанке. Главным фактором для валютного рынка остается эпидемиологическая ситуация в Украине и сообщения о том, что в двух областях зафиксирован южноафриканский штамп коронавируса. Курс в ближайшей перспективе вряд ли выйдет из диапазона 27,8-28 грн/долл. Кроме того, не исключено, что доллар пробьет психологическую отметку в 28 гривен.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Локдаун угнетает деловую активность. Ключевым драйвером движения курса выступают нерезиденты, которые на "тонком рынке" могут задавать достаточно сильные движения. В частности, накануне были отмечены покупки валюты нерезидентами. <...> Большие опасения вызывают заявления Минообороны о возможных провокациях РФ и эскалации конфликта на Донбассе. Опасность возобновления активных боевых действий будет стимулировать нерезидентов закрывать свои позиции в украинских бумагах, а население покупать валюту как средство сбережения, что может существенно надавить на гривню", – объяснил эксперт.

Впрочем, пока что ситуация на рынке относительно стабильная. По данным портала Minfin, НБУ продает доллар по 27,98 гривни, чтобы выровнять спрос и предложение. Курс находится в диапазоне 27,95-27,97 грн/долл.

Напомним, опрошенные сайтом "Сегодня" аналитики единодушны: к лету-2021 доллар будет стоить около 28 грн.

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