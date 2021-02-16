Рынок топлива: автогаз уже "золотой", чего ожидать дальше

За неделю литр сжиженного газа подорожал более чем на гривню

Стремительный рост цен на сжиженный автогаз стал главной новостью минувшей недели на рынке топлива. Стоимость литра газа поднялась более чем на гривню, превысив 15 грн.

С начала года газ подорожал на 2,7 грн/л, или на 22%. Бензин и ДТ за это время выросли в цене на 1,6 грн/л, или на 7%.

В чем причины такого значительного повышения цен, и как они будут меняться в феврале, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

С 8 по 15 февраля средняя цена сжиженного газа выросла сразу на 1,13 грн/л, или до 15,08 грн/л. Но у самых крупных брендовых сетей газ стоит уже 15,5 грн/л и более.

В большинстве областей газ подорожал в пределах 1,1-1,15 грн/л. Минимальный рост – 0,95 грн/л (до 14,83 грн/л) – в Сумской области, это самая низкая цена на газ в Украине среди областей. Максимальный рост – 1,40 грн/л (до 15,03 грн/л) в Черниговской области, где еще неделю назад газ был самый дешевый в стране. Самый дорогой газ в Луганской области – 15,37 грн/л.

Заметим, что соотношение средней стоимости автогаза и бензина А-92 почти дошло до минимально рентабельного – 55% и составляет 58%. Для понимания: зимой расход газа больше на 20-25%, чем расход бензина, в зависимости от того, какое ГБО установлено на автомобиле.

Бензин и дизтопливо подорожали намного меньше – всего на 9-11 коп./л. Исключением стал Киев: в столице А-92 вырос в цене на 58 коп./л, А-95 – на 37 коп./л, ДТ – на 53 коп./л. Зато в Киеве автогаз еще дешевле, чем в Сумской области, – 14,45 грн/л.

Самые высокие цены на бензин и ДТ в Луганской области – 28,2-28,3 грн за литр бензина А-92 и ДТ, 29 грн за литр А-95. За неделю ценники в Луганской области не изменились. Дешевле всего заправиться можно в Сумской области: здесь цены ниже максимальных почти на 5 грн/л (см. инфографики).

Разброс цен уменьшился по бензинам и газу и увеличился по дизтопливу. По А-92 разброс составляет 15,7% (3,84 грн/л), было 16,1%, по А-95 – 14,5% (3,68 грн/л), было 14,8%, по дизелю – 13,9% (3,46 грн/л), было 13,8%, по автогазу – 6,3% (0,92 грн/л), было 6,6%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 25,78 грн/л.

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 26,79 грн/л.

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 26,19 грн/л.

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 15,08 грн/л.

Анализ ситуации на рынке

Повышение средних цен эксперты объясняют продолжающимся ростом цен на нефть.

Геннадий Рябцев уточнил: котировки нефти 15 февраля повысились до 62 долларов за баррель, это на 3 доллара больше, чем неделю назад (в декабре было 40 долларов).

"Значительного роста оптовых цен на границе еще не было, но наши трейдеры "сработали на опережение", – говорит Геннадий Рябцев. – Некоторые повысили розничные цены на бензин и дизтопливо на 50 коп./л и более. Причем не только дискаунтеры, но и крупные брендовые сети-импортеры".

Сергей Куюн также говорит, что растущие котировки на нефть подталкивают рост цен на топливо.

"Цены на нефть выросли за последние недели из-за сокращения поставок, в основном со стороны стран-участниц ОПЕК и их союзников, – разъяснил Сергей Куюн. – Плюс успешное внедрение вакцины против коронавируса во всем мире вселяет надежды на быстрое восстановление экономики. Некоторые зарубежные эксперты уже прогнозируют рост цен на нефть до 70 долларов за баррель. Это неминуемо повысит стоимость топлива, в том числе в Украине".

По данным Артема Куюна, средняя стоимость сжиженного газа самовывозом с 5 по 12 февраля увеличилась на 1 280 грн/т и составила 24 970 грн/т.

Эксперт отметил, что подорожание газа оказалось столь значительным из-за ограниченных запасов у трейдеров и сложных погодных условий, повлиявших на объемы и график доставки и разгрузки топлива. Розничные цены росли всю неделю, включая выходные.

"За 12-15 февраля, средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 15 коп./л, до 15,08 грн, – говорит Артем Куюн. – В сети WOG продукт подорожал на 30 коп./л, до 15,78 грн/л. На 40 коп./л, до 14,85 грн/л, подняли цены сети AMIC, "Автотранс", "Prime" и "Авантаж 7". Glusco, UPG и Mango подняли цены на 20 коп./л, до 14,92 грн/л, 14,85 грн/л и 14,89 грн/л соответственно. Такие сети как Shell, "БРСМ-Нафта", KLO, BVS, Chipo, SUN OIL и Motto, увеличили цифры ценников на автогаз на 10-25 коп./л".

Что может измениться за неделю

Мнения экспертов совпадают: цены будут повышаться и дальше на все виды топлива.

"Сейчас явно "разгоняется" восходящий тренд цен на нефть, что может привести к росту розничных цен на топливо еще на 50 коп./л и более в течение наступившей недели, или почти до 30 грн/л бензина А-95. А в брендовых сетях и более", – прогнозирует Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн также говорит, что по итогам февраля в Украине сформируется потенциал для роста цен на бензин и дизтопливо, равный 1 грн/л. Но на этой неделе эксперт ожидает лишь корректировки ценников в отдельных сетях.

"Одна надежда на "бодяжников", которые охватили уже порядка 20% рынка и не позволяют легальным трейдерам слишком повышать цены, особенно в глубинке, иначе те потеряют клиентов, – иронизирует Сергей Куюн. – В условиях карантина власти ослабили борьбу с нелегалами, и они снова активизировались. И стали реальным фактором сдерживания цен на рынке".

Сергей Куюн дал совет водителям: ориентироваться на цены нелегалов, но заправляться качественным топливом на официальных заправках. Ибо "экономия" может обернуться убытками – придется ремонтировать топливную систему автомобиля.

Артем Куюн прогнозирует: автогаз на этой неделе продолжит дорожать.

"Средняя по рынку экономически обоснованная цена газа – 15,5 грн/л: у дискаунтеров – 15 грн, у крупных брендов – 16 грн, – подсчитал Артем Куюн. – Как видим, потенциал для роста еще есть. Но не факт, что он будет полностью реализован на этой неделе. Возможно, цены вырастут до конца февраля".

Причин для удешевления автогаза Артем Куюн пока не видит.

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