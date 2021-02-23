Рынок топлива: как санкции против Медведчука повлияют на цены на заправках

Эксперты разъяснили, что происходит со стоимостью нефтепродуктов и дали прогнозы до конца зимы

Топливо в Украине продолжает дорожать, хотя не так быстро, как двумя неделями ранее. С 15 по 22 февраля стоимость всех видов нефтепродуктов повысилась примерно одинаково: на 22-24 коп./л.

На цены пока не повлияло решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о возможной национализации нефтепродуктопровода "ПрикарпатЗападтранс". Это может привести к прекращению поставок дизтоплива в Украину по "трубе".

Напомним: собственников продуктопровода связывают с окружением народного депутата Виктора Медведчука (ОПЗЖ), против которого СНБО ввел санкции. В ОПЗЖ отрицают, что депутат имеет к этому отношение.

Что будет с ценами на топливо к концу зимы, в том числе и из-за возможного снижения объемов поставок ДТ из-за санкций, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Картина по областям оказалась пестрой. Например, в Одесской бензины почти не подорожали (+1-2 коп./л), а цены на ДТ выросли сразу на 16 коп./л. В Черниговской все виды топлива теперь стоят больше на 8 коп./л, а в Луганской – на 45 коп./л. В большинстве областей цены выросли на 15-30 коп./л.

Самые высокие цены на бензин и ДТ в Луганской области – 28,67 грн за литр бензина А-92, 28,78 грн – за литр ДТ, 29,50 грн за литр А-95. Дешевле всего заправиться можно в Сумской области: здесь цены ниже максимальных на 3,8-4 грн/л (см. инфографики).

Газ в большинстве областей газ подорожал в пределах 20-30 коп./л. Минимальный рост – 4 коп./л (до 15,07 грн/л) – в Черниговской области, это самая низкая цена на газ в Украине. Максимальный рост среди областей – 38 коп./л (до 15,62 грн/л) в Одесской области. Самый дорогой газ в Луганской области – 15,65 грн/л. В Киеве газ подорожал сразу на 92 коп./л, но пока цены на него не самые высокие – 15,37 грн/л.

Разброс цен увеличился по бензинам и дизтопливу и уменьшился по автогазу. По А-92 разброс составляет 17,3% (4,22 грн/л), было 15,7%, по А-95 – 15,9% (4,05 грн/л), было 14,5, по дизелю – 15% (4,29 грн/л), было 13,9%, по автогазу – 3,8% (0,58 грн/л), было 6,3%.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 26,00 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 27,01 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 26,43 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 15,31 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что на нынешний уровень цен повлияли два фактора: стремительный их рост в предыдущие две недели и решение СНБО о санкциях.

Так Геннадий Рябцев отметил: к середине февраля трейдеры подняли цены на бензин и дизель намного больше, чем того требовали экономические предпосылки, поэтому в некоторых сетях бензин уже начал дешеветь. Это повлияло на темпы подорожания в регионах, но в целом не изменило восходящий тренд: за неделю средние цены выросли как во всех областях, так и по Украине. Лишь в Киеве А-92 подешевел на 2 коп./л, А-95 – на 20 коп./л.

"Процесс отчетливее заметен в бензиновом сегменте, а вот дизельный пока выжидает из-за введения известных санкций", – анализирует Геннадий Рябцев.

Сергей Куюн уверен, что в условиях национализации трубопровода продолжение поставок будет невозможным. Но это пока не вызвало и не вызовет дефицита дизтоплива. По словам эксперта, в последние три года загрузка "трубы" снижалась, основной причиной стало введение летом 2019 года специальной пошлины в размере 4% на трубопроводные поставки российского дизтоплива. В итоге если в 2018 году импорт через "ПрикарпатЗападтранс" составил 1,98 млн т (30,5% рынка), то в 2020-м – 635 тыс. т (8,57%).

"Украинский рынок максимально диверсифицирован, и заместить выпавшие 50 тыс. т трубопроводных поставок в месяц будет несложно. Это произойдет как за счет переориентации трубопроводных объемов на отгрузку по железной дороге, так и за счет резервов внутренней нефтепереработки и импорта по морю", – утверждает Сергей Куюн.

По данным Артема Куюна, на рынке сжиженного газа сейчас установился паритет между предложением и спросом. Эксперт отметил, что на рынке достаточно ресурса. Цены в опте ушли вниз, ниже 24 000 грн/т, из них около 1000 грн или 60 коп./л была ажиотажная составляющая. Но цены в рознице пока высокие: от 14,5 грн/л у дискаунтеров до 16 грн/л у известных брендовых сетей.

Что может измениться за неделю

Мнения экспертов совпадают: санкции не повлияют на цены на украинском рынке. Другие факторы, такие как рост цен на нефть и девальвация гривни также пока нивелированы.

Геннадий Рябцев ожидает, что на наступившей неделе средние цены на бензины снизятся приблизительно на 20 коп./л. Стоимость ДТ останется стабильной, пока не выяснится окончательно вопрос с санкциями. Но эксперт не ожидает, что в марте дизтопливо подорожает из-за его нехватки в связи с санкциями.

Сергей Куюн не исключают незначительного, в пределах 1-1,5%, повышения оптовых цен на ДТ в центральных и западных регионах, где преимущественно распределялось "трубопроводное" дизтопливо. Но розница может и не отреагировать.

"Вероятнее всего что в феврале-начале марта средние розничные цены на бензин и дизтопливо останутся стабильными", – говорит Сергей Куюн.

Артем Куюн прогнозирует: цены автогаз до конца зимы также изменятся мало.

"Потенциал роста цен выбран, но так как на рынке много дорогого газа, то пока он не будет продан, ожидать удешевления не приходится", – конкретизировал Артем Куюн.

О том, какая связь между ценами на нефть и стоимостью топлива, смотрите в сюжете