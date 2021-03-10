Рынок топлива: почему цены остановились и ждать ли нового скачка

С наступлением весны украинские автомобилисты облегченно вздохнули: галопирующий рост цен на бензин и дизтопливо прекратился. В среднем по стране за 9 дней марта цены повысились на 10 коп./л, но это все же в 10 раз меньше, чем рост в последние две недели февраля. Сжиженный автогаз даже подешевел. Также в Украине началась проверка "космических" цен на бензин.

Что будет с ценами на топливо к середине марта, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Картина по регионам оказалась пестрой. В семи областях бензин и ДТ подорожали от 12 до 53 коп./л (Полтавская обл.), в 13 – на 2-10 коп./л, в четырех они не изменились. А в Киеве бензин подешевел на 28 коп./л, ДТ – на 10 коп./л.

Максимальные цены на бензин и ДТ сохраняются в Луганской области: 29,47 грн за литр бензина А-92, 30,29 грн – А-95, 29,67 грн за литр ДТ.

Дешевле всего заправиться можно в Сумской области: здесь стоимость топлива соответственно 26,15 грн/л, 27,14 грн/л и 26,70 грн/л.

В среднем за неделю бензин А-92 и ДТ подорожали на 9 коп./л, А-95 – на 10 коп./л.

Цены на газ, который за февраль стал "золотой", также менялись разнонаправленно, разброс составил от -11 коп./л (Житомирская обл.) до +10 коп./л (Волынская обл.). Самый дорогой газ в Одесской области – 15,67 грн/л, самый дешевый в Житомирской – 15,04 грн/л. В среднем за неделю газ подешевел на 1 коп./л.

Разброс цен уменьшился на бензин и дизтопливо и увеличился на автогаз. На А-92 разброс составляет 12,7% (3,32 грн/л), было 13,4%; на А-95 – 11,6% (3,15 грн/л), было 12,3%; на дизель – 11,1% (2,97 грн/л), было 11,8%; на автогаз – 4,2% (0,63 грн/л), было 3,8%.

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографику.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 27,33 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 28,34 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 27,74 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 15,38 грн/л

Анализ ситуации на рынке

По словам экспертов, сейчас на рынке сложилась многовекторная система факторов, которые в итоге компенсируют влияние друг друга, удерживая неустойчивое равновесие. Это привело к временной приостановке роста цен.

"В Украине ценовая пружина сжималась три месяца в связи с пониженным потреблением и высокими поставками топлива во время январских праздников, локдауна и в связи с последующими погодными условиями. Теперь эта пружина быстро распрямляется по мере обновления запасов и роста цен на нефть. Мы наблюдаем существенное опережение темпов роста закупочных цен, жестко привязанных к мировым, над повышением ценников на АЗС. Это говорит о том, что существует значительный потенциал роста. Для бензина – около 1,70 грн/л, для дизтоплива – 1,25 грн/л", – говорит Сергей Куюн.

Эксперт привел цифры, разъясняющие, почему цены должны еще повыситься, напомнив, что Украина импортирует 85% нефтепродуктов.

С 1 ноября 2020 года по 4 марта 2021 года рост цен на рынке севера и запада Европы был таким:

нефть – с 37 до 67 долл./баррель (+81%);

бензин А-95 – с 357 до 629 долл./т (+76%);

дизтопливо – с 315 до 553 долл./т (+75,5%).

За аналогичный период в Украине темпы роста были следующими: оптовая (закупочная) цена на бензин А-95: с 25 500 до 33 230 грн/т (+5,83 грн/л, +30,3%); на дизтопливо: с 19 420 до 26 060 грн/т (+5,51 грн/л, +34,2%).

Средние цены на АЗС выросли так:

на бензин А-95 – с 24,19 до 28,33 грн/л (+4,14 грн/л, +17,1%);

на дизтопливо – с 23,46 до 27,73 грн/л (+4,27 грн/л, +18,2%).

Амортизатором роста розничных цен в Украине Сергей Куюн называет стремительное расширение теневого рынка нефтепродуктов, который за счет неуплаты налогов может не замечать в полной мере изменений внешней конъюнктуры. Растут объемы производства на мини-НПЗ, возобновляется деятельность закрытых год назад в ходе проверок нелегальных заправочных станций. Цены здесь намного ниже, чем на легальных заправках, но за качество "бодяги" никто поручиться не может.

По исследованию "А-95", в 2020 г. в Украине работало 24 нелегальных предприятия по производству топлива с месячным объемом переработки 30-35 тыс. т. Наибольшая доля нелегальной реализации топлива была присуща сжиженному газу – 524 тыс. т (35% рынка) и дизтопливу – 1 млн. т (19% рынка).

Сергей Куюн оценивает совокупные потери бюджета от деятельности нелегального сегмента топливного рынка за 9 месяцев 2020 года в 9-15 млрд грн (1-1,5% доходов казны).

Геннадий Рябцев упомянул еще один фактор, временно сдерживающий рост цен, – недавние неафишируемые джентльменские договоренности между Кабмином и ведущими трейдерами.

"Суть компромисса – правительство усиливает борьбу с набирающими силу "бодяжниками", трейдеры пока приостанавливают повышение цен на топливо. Если влияние теневого сектора удастся ослабить, то потребители начнут заправляться на легальных АЗС и трейдеры смогут компенсировать потери от неповышения розничных цен за счет увеличения объемов продаж" – разъяснил Геннадий Рябцев.

А вот на рынке автогаза пока все спокойно. Как рассказал нам Артем Куюн, стоимость мелкооптовых партий сжиженного газа (от бензовоза) остается стабильной.

"Средняя цена газа за неделю снизилась на 40 грн/т – до 24 710 грн/т, – говорит Артем Куюн. – В зависимости от региона, цены находятся в коридоре 24 100 – 25 000 грн/т. Трейдеры крупных компаний сообщают о стабильных поставках, которые полностью покрывают спрос, а также о достаточном количестве предложений в мелкооптовом сегменте".

Что может измениться за неделю

Несмотря на имеющиеся причины для роста цен на бензин и дизтопливо, эксперты не прогнозируют, что они проявятся полностью до конца нынешней недели.

"Стоимость основных марок нефтепродуктов в розничной сети сохраняет потенциал дальнейшего роста в диапазоне 1,25-1,7 грн/л, – говорит Сергей Куюн. – Но до 15 марта он может не реализоваться в полном объеме, хотя в отдельных сетях возможна корректировка цен".

Геннадий Рябцев уверен, что цены в рознице как минимум неделю повышаться не будут. По его словам, нужно время, чтобы понять, как выполняются договоренности о борьбе с теневым рынком топлива.

"Сейчас эти политические моменты превалируют над арифметическими расчетами. Но так как присоединились не все операторы рынка, то часть сетей может продолжить повышение цен, исходя из экономических факторов", – уточнил Геннадий Рябцев.

Артем Куюн не изменил свой прогноз недельной давности. По его словам, рынок сжиженного газа сбалансирован и это состояние может сохраниться не только на нынешней неделе, но и на протяжении всего марта. Поэтому розничные цены на газ пока не изменятся.

Пешеходов вряд ли так волнует повышение цен на топливо, как водителей. Но пешеход также участник дорожного движения, и у него есть не только права, но и обязанности, выполнение которых поможет пешеходу сохранить свое здоровье, а то и жизнь. Подробнее смотрите в сюжете: