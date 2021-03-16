Рынок топлива: почему может быть дефицит ДТ и автогаза

В Украине уже две недели остаются стабильными цены на нефтепродукты. В то же время, аналитики топливного рынка говорят о накопившемся потенциале для подорожания еще на 1,25-1,70 грн/л из-за того, что в мире продолжается рост цен на нефть. Украина, напомним, является крупным импортером топлива – до 85% потребляемых объемов. Тем не менее, цены на него стоят.

Что будет дальше в марте с ценами на топливо, рассказали наши эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн.

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Что изменилось за неделю

Практически во всех регионах средняя стоимость бензина и дизтоплива менялись в пределах статистической погрешности – на 1-3 коп./л, но "в плюс". В 13-ти регионах из 25-ти цены на бензин вообще не изменились. Самый большой рост цен оказался в Харьковской области, где топливо одно из самых дешевых. Здесь бензин А-92 подорожал на 18 коп./л, А-95 – на 17 коп./л.

По дизтопливу цены увеличились чуть больше, чем по бензинам и почти во всех регионах. В большинство областей подорожание ДТ составило 5-12 коп./л, причем чем южнее, тем цены росли значительнее. Это объяснимо: скоро посевная, тракторам нужен дизель.

Максимальные цены на бензин и ДТ сохраняются в Луганской области: 29,47 грн за литр бензина А-92, 30,29 грн за литр А-95, 29,67 грн за литр ДТ (не изменились).

Дешевле всего заправиться можно в Сумской области: здесь стоимость топлива соответственно 26,21 грн/л, 27,21 грн/л и 26,78 грн/л. Подорожание за неделю 6-8 коп./л.

В среднем за неделю бензины подорожали на 2 коп./л, ДТ – на 3 коп./л.

По газу цены менялись разнонаправленно, но также в пределах статистической погрешности – на 2-5 коп. вверх или вниз. Самое большое удешевление – на 2 коп./л (Сумская область и Киев), удорожание – на 5 коп./л (Харьковская, Закарпатская, Кировоградская).

Самый дорогой газ в Одесской области – 15,66 грн/л, самый дешевый в Житомирской – 15,04 грн/л. В среднем за неделю газ подорожал на 1 коп./л.

Разброс цен уменьшился по всем видам топлива. По А-92 разброс составляет 12,4% (3,26 грн/л), было 12,7%, по А-95 – 11,3% (3,08 грн/л), было 11,6%, по дизелю – 10,8% (2,89 грн/л), было 11,1%, по автогазу – 4,1% (0,62 грн/л), было 4,2%.

Какие цены во всех регионах и насколько они изменились за неделю – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 27,35 грн/л

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 28,36 грн/л

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 27,77 грн/л

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 15,39 грн/л

Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что минувшая неделя явилась продолжением предыдущей. Несмотря на экономическую обоснованность роста розничных цен на все виды топлива, кроме газа, почти все трейдеры их не поднимали, ожидая выполнения джентльменских договоренностей между Кабмином и ведущими трейдерами.

"Суть компромисса – правительство усиливает борьбу с набирающими силу торговцами поддельным низкокачественным, но дешевым топливом, а трейдеры пока приостанавливают повышение цен на топливо, напомнил Геннадий Рябцев. – Если влияние теневого сектора удастся ослабить, то потребители начнут заправляться на легальных АЗС, и трейдеры смогут компенсировать потери от не повышения розничных цен за счет увеличения объемов продаж".

Сергей Куюн добавил, что премьер Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам, органам контроля провести внеплановые проверки всех субъектов хозяйствования, которые реализуют, хранят и производят топливо. По словам эксперта, именно надежда на то, что теневой рынок удастся побороть хотя бы частично и сдерживает рост цен.

Но за последнюю неделю, по словам экспертов, тотальной активизации налоговиков и других структур в борьбе с нелегалами не произошло.

"Были отдельные показательные закрытия налоговой "подзаборных" заправок, не меняющие общей картины, – отметил Геннадий Рябцев. – При этом СБУ 11 марта закрыла более ста АЗС, принадлежащих известной легальной сети. Компанию обвиняют в реализации фальсифицированных нефтепродуктов, незаконному изготовлению подакцизных товаров, уклонению от уплаты налогов. Естественно, что ее топ-менеджмент обвинения отрицает, называя их абсурдными и безосновательными".

А вот Артем Куюн говорит, что на рынке сжиженного газа все по-прежнему стабильно. Трейдеры крупных компаний сообщают о регулярных поставках, которые полностью покрывают спрос, а также о достаточном количестве предложений в мелкооптовом сегменте.

Что может измениться за неделю

Главной новостью понедельника стало официальное заявление швейцарского трейдера Proton Energy Group S.A. о том, что он прекращает поставки топлива в Украину с 1 апреля 2021 г. Компания объяснила это решение своими рисками в связи с открытым преследованием силовиков и рисками контрагентов.

Как разъяснил Сергей Куюн, СБУ совместно с фискальной службой блокировали работу компании "Глуско-Украина", управляющей одной из крупнейших сетей автозаправочных станций, принадлежащих Proton Energy Group S.A. Скорее всего, решение Proton Energy стало ответом на действия силовых структур.

Эксперт добавил, что в 2020 году Proton Energy поставила на украинский рынок 1,74 млн т дизтоплива (23,4% рынка) и 443 тыс. т (22,3%) сжиженного газа.

Мнения экспертов разошлись. Геннадий Рябцев говорит, что несмотря на уже накопившийся потенциал роста цен на бензин и дизтопливо, и заявление швейцарского трейдера, в ближайшие дни на топливном рынке вряд ли что-то изменится.

"Дефицита топлива в ближайшее время не будет, цены тоже не должны сразу спекулятивно рвануть вверх после этого заявления Proton Energy, – утверждает Геннадий Рябцев. – Еще есть время и шансы решить вопрос о возобновлении поставок путем переговоров либо найти новых поставщиков. Но конечно же, это увеличило риски значительного роста цен".

Сергей Куюн менее оптимистичен. По его мнению, накануне апреля с его пиковым весенним потреблением, оперативно заместить такой объем поставок можно, но очень сложно – активизация потребления происходит не только в Украине.

"Сложно спрогнозировать ситуацию по дизтопливу, – уверен Сергей Куюн. – Если будет нехватка хотя бы 1% в балансе, это способно неконтролируемо взвинтить цены".

По данным экспертов, консультации по поводу поставок в Украину уже начаты, решение должно быть принято на неделе.

Артем Куюн также пока не ожидает роста цен на сжиженный газ.

"Топлива достаточно, надо выждать, все будут ждать прояснения ситуации, – анализирует Артем Куюн. – На этой неделе не должно быть роста цен в связи с опасением возможных перебоев и дефицитом газа. Но увеличивает риски роста ближе к 1 апреля, если за полмесяца не удастся договориться или найти новых поставщиков".

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