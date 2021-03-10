Саакашвили обвинил Кабмин в "кидалове" инвесторов в "зеленую" энергетику

По его словам, отношение к инвесторам показывает, что их риски значительно выше, чем говорят об этом чиновники

Действия Кабинета министров Украины по отношению к инвесторам в "зеленую" энергетику, которым государство не выплачивает ранее накопленные долги, следует называть "кидаловом". Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили, подчеркнув, что из-за таких действий государство теряет возможность получать иностранные инвестиции в экономику, пишет "Obozrevatel".

"В Украине нет иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в украинском ВВП менее 2%, из них настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2%. В Грузии было 23%. А это живые деньги, которые должны зайти, чтобы создавать для украинцев рабочие места. Это же не что-то абстрактное. А этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация этого кидалова. Они всех кидают", – сказал Саакашвили.

По его словам, отношение к инвесторам показывает, что их риски инвестиций в Украину значительно выше, чем говорят об этом чиновники.

"Если ты глуп достаточно, что сюда зашел, ты отсюда целым, даже если обратно унес часть того, что ты вложил, ты очень счастливый человек. Потому что обычно обирают до нитки. Вот в чем проблема", - сказал он.

Также Саакашвили подчеркнул, что "зеленая" энергетика очень важна для Украины, потому что она обеспечивает энергетическую независимость страны от России.

"Это новые технологии, все равно будущее за этим. Угля в Украине, вы же видите, был кризис, достаточно нет. Газ надо срочно разработать, но цены теперь не позволяют вкладываться в газовую промышленность. Поэтому остается вот это, альтернативная электроэнергия и максимальная диверсификация, максимальная демонополизация", - пояснил он.

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Напомним, 4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что меморандум с производителями "зеленой" энергии выполняется. Он указал, что есть задержка, но нарушать меморандум и не погашать долги у Кабмина намерений нет.

При этом нардеп, сопредседатель межфракционного объединения "Чистая энергия – здоровая окружающая среда" Алексей Гончаренко считает, что Шмыгаль оправдывается о выполнении "зеленого" меморандума, хотя сам же нарушает его.

Как сообщалось, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на 1 марта выплачено только 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

По мнению представителя Еврокомиссии в Украине Торстена Велерта, Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020 году меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.